Coltre di nebbia in Versilia, la sorpresa degli abitanti per il raro fenomeno

Una insolita coltre di nebbia ha sovrastato la Versilia nel primo pomeriggio di mercoledì15 febbraio, rendendo impossibile la visuale a un palmo dal proprio naso.

Le prime avvisaglie della nebbia erano state evidenti già a partire dall’alba di mercoledì 15 febbraio. L’allarme sembrava poi essere rientrato con il trascorrere delle ore fino a quando la coltre di nebbia in Versilia non si è gradualmente ripresentata fino a infittirsi in modo da impedire la visuale in lontananza nel pomeriggio.

Il fenomeno atmosferico ha sorpreso i residenti della zona anche se si era già verificato alcuni anni fa.

Lo stupore dei cittadini che abitano la regione, tuttavia, dipende proprio dal fatto che il fenomeno non è abituale nell’area.

La situazione metereologica in Italia

I giorni che hanno preceduto la metà di febbraio si sono caratterizzati per l’arrivo di un poderoso anticiclone in Italia che ha sostituito le correnti fredde orientali che hanno connotato la prima parte del mese. Le giornate sono sostanzialmente soleggiate ma, in situazioni alto pressorio nella stagione infernale, possono comparire insidie come la nebbia di mare.

È questo, infatti, il fenomeno che si è verificato in Versilia a partire dalla mattinata di mercoledì 15.