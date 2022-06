Com’è cambiata Antonella Clerici dalla prima puntata della Prova del cuoco a oggi

Volto amatissimo dal pubblico della Rai e non solo: Antonella Clerici resta una delle conduttrici preferite dagli italiani, ma com'è cambiata negli anni?

Con la sua genuinità, la sua semplicità e la sua grande dose di simpatia, Antonella Clerici resta una delle conduttrici più apprezzate del piccolo schermo italiano. Ma la famosa presentatrice com’è cambiata negli anni?

Com’è cambiata Antonella Clerici

Ha iniziato a farsi conoscere sul piccolo schermo negli anni Ottanta e da quel momento la sua carriera è stata tutta in ascesa, diventando una delle presentatrici più amate della tv.

Antonella Clerici è famosa soprattutto per la sua esperienza alla Prova del cuoco, programma che porta avanti dall’ottobre 2000 quando giovanissima ha dato il via a una trasmissione di successo, amata e seguita da appassionati di cucina e non.

Alla Prova del cuoco la Clerici si diverte e fa divertire, offrendo ogni giorno tanti suggerimenti per replicare le innumerevoli ricette. Tuttavia, non è il solo programma per il quale è stata scelta.

Indimenticabili le sue elegantissime partecipazioni a Sanremo, fino alla conduzione di “Ti lascio una canzone”, scovando talenti come Il Volo e dando la possibilità a tante giovani voci di farsi sentire. Oggi la sua passione per la musica ha un altro nome.

Affiancata dai quattro coach, è proprio Antonella Clerici la presentatrice di The Voice Senior, il talent di Rai2 che dà spazio agli over 40 desiderosi di farsi strada nel mondo della musica. Negli anni è sicuramente cambiata, ma mantiene i suoi capelli biondi e la sua energia.