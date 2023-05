Comandante esercito ucraino: tempo di riprenderci ciò che è nostro

Milano, 27 mag. (askanews) – “È tempo di riprenderci ciò che è nostro”. Questo il messaggio diffuso su Telegram dal comandante delle forze armate ucraine, Valeriy Zaluzhny.

Un messaggio accompagnato da un video in cui si vedono soldati ucraini che rispondono all’incitazione di un comandante che li invita ad essere pronti a combattere per la patria. “Che la mia mano sia ferma per uccidere il nemico, che il sguardo sia chiaro per uccidere il nemico, che le mie armi siano efficienti per uccidere il nemico, che la mia volontà sia di ferro: l’Ucraina è la madrepatria”, scandisce la voce del comandante, a cui rispondono i militari.

Un messaggio letto come l’annuncio dell’inizio dell’attesa controffensiva ucraina e allo stesso tempo un tentativo di smentire le voci, diffuse da parte russa, di un grave ferimento di Zaluzhny.