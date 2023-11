Combattimenti nei boschi, le immagini russe della battaglia del Dnepr

Milano, 21 nov. (askanews) – “Tutti i tentativi delle forze armate ucraine di condurre un’operazione di sbarco in direzione di Kherson sono stati respinti. Grazie alle azioni preventive e professionali del nostro personale militare del corpo dei Marines e delle forze operative militari speciali, le forze ucraine subiscono perdite colossali”. Così da Mosca il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu, a proposito della battaglia sul fiume Dnepr che infuria fra i militari russi e ucraini. Il ministero della difesa russo ha anche diffuso le immagini dei combattimenti nei boschi nella regione di Kherson descrivendoli come la repressione dei tentativi dei soldati ucraini di sbarcare sulla riva orientale del fiume che è in mano ai russi.