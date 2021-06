Come abbassare il caldo in casa: consigli utili

Il caldo è davvero ingestibile, ma alcuni rimedi e metodi possono aiutare ad abbassare la temperatura in modo da trovare sollievo a questo clima.

Dopo il mese di maggio freddo e piovoso, le temperature stanno cominciando a salire e gli stessi meteorologi annunciano che il prossimo weekend sarà molto caldo con temperature elevate. Vediamo alcuni suggerimenti e consigli su come abbassare il caldo stando in casa.

Come abbassare il caldo in casa

L’estate sta per arrivare e bisogna cominciare a pensare a come vivere questo periodo caratterizzato dal caldo e dall’arsura che contraddistingue le varie giornate. Dal momento che le giornate possono essere davvero terribili da gestire a causa dell’eccessivo caldo, bisogna trovare alcuni metodi e soluzioni per trovare un po’ di sollievo.

Alcuni consigli e suggerimenti che sono forniti in questo articolo permettono di sopperire al caldo. Una delle prime cose da fare è sicuramente quella di acquistare un buon condizionatore portatile in modo da rinfrescare l’ambiente e il migliore, tra i tanti modelli, è sicuramente Artic Cube che aiutta a rinfrescare la casa.

Una soluzione ottimale per sentire meno il caldo e quindi abbassarlo stando in casa è bere almeno ogni ora circa 250 ml di acqua in modo da sentirsi freschi e idratati. Bere dell’acqua naturale aiuta a sentirsi bene ed eliminare le tossine che si perdono con il sudore e i sali minerali. Si può anche aggiungere una foglia di menta per rendere la bevanda maggiormente rinfrescante e dissetante al tempo stesso.

Si può anche riempire un flacone spray con dell’acqua per poi vaporizzarla sulla pelle per provare un po’ di freschezza e non patire troppo il caldo. Per abbassare la temperatura corporea, si consiglia di far scorrere l’acqua fredda sui polsi per almeno dieci secondi oppure versarne un po’ sul collo, dietro le ginocchia e nella parte interna dei gomiti.

Come abbassare il caldo in casa: consigli

Dal momento che, con questo caldo, non è consigliabile uscire, considerando le alte temperature, per abbassare la temperatura e soffrire meno l’afa e l’umidità, sono diversi i metodi e i trucchi che possono aiutare dando sollievo. Oltre a dare freschezza al corpo, è altrettanto importante raffreddare gli ambienti della casa.

Per farlo, è fondamentale chiudere le tende e le tapparelle oppure mettere degli oscuranti esterni in modo da non far entrare il caldo nelle stanze. Si consiglia di chiuderle sin dal mattino per aprirle soltanto la sera, prima di andare a dormire in modo da godere di un po’ di aria fresca. L’uso dei ventilatori da soffitto o dei condizionatori come Artic Cube possono sopperire un po’ il caldo e l’arsura.

È consigliabile spegnere qualsiasi fonte di calore in modo da non creare maggiore caldo. Quindi, è bene tenere spenti il forno da cucina, i fornelli ed evitare di stirare nelle ore maggiormente calde della giornata preferendo un orario serale. Se non servono, bisogna anche spegnere il computer e la luce.

Molto importante consumare piatti freddi, quindi insalate o centrifughe che aiutano a rinfrescarsi. Si consiglia di cambiare le lampadine a incandescenza con altre a led o dal risparmio energetico.

Caldo in casa: miglior condizionatore

Se in casa si boccheggia e si ha delle difficoltà a tollerare il caldo, un rimedio molto efficace e già menzionato precedentemente è l’uso di un buon condizionatore portatile senza tubo. Il migliore, tra i vari modelli, è Artic Cube, un mini condizionatore portatile che rinfresca qualsiasi ambiente della casa aiutando ad abbassare il caldo.

Un condizionatore portatile molto piccolo dalle dimensioni compatte, facile e maneggevole da portare da una stanza all’altra e molto efficace. Ecologico e permette di risparmiare, grazie al fatto che unisce un ottimo rapporto qualità prezzo. Molto facile da usare in quanto basta inserire l’acqua nel serbatoio, collegarlo all’unità e accenderlo. Ha tre velocità di ventilazione in modo da offrire un controllo rapido della potenza.

È progettato secondo la tecnologia di raffreddamento ad acqua per cui l’aria calda entra nell’unità per poi essere spinta contro il filtro bagnato. Da quel momento, l’acqua comincia a evaporare rilasciando aria fredda e quindi rinfresca la casa Silenzioso e perfetto per la camera da letto. Ha una luce notturna che permette di dormire serenamente stando al fresco.

Grazie alla tecnica di raffreddamento, permette di rinfrescare qualsiasi ambiente in poco tempo. I filtri durano circa 8 ore prima di aver bisogno di altra acqua. Artic Cube è un condizionatore portatile sano che non usa gas o refrigeranti chimici. L’aria è pulita e salubre senza particelle di polvere.

All’interno della confezione si trova il cavo di alimentazione con la spina e il manuale per le istruzioni.

