Come allontanare gli insetti dal giardino in modo naturale

Come allontanare gli insetti dal giardino si può grazie a una pulizia della zona verde e ad alcuni rimedi a base naturale.

Gli insetti come formiche, cimici, zanzare, non si manifestano soltanto in casa se si lasciano le finestre o porte aperte durante la stagione estiva, ma spesso invadono anche il giardino. Dal momento che l’uso dei pesticidi non è consigliato in quanto risultano dannosi, ecco alcuni consigli su come allontanare gli insetti dal giardino naturalmente.

Come allontanare gli insetti dal giardino

Avere un giardino è molto bello e piacevole, soprattutto durante le serate estive per accogliere amici e ospiti. Una zona verde necessita di particolari cure e attenzioni specifiche se si vuole che sia sempre in ordine. In un giardino si possono piantare fiori creando un vero e proprio angolo di relax con tavolini e sedie. Questo luogo può essere preda di zanzare, scutigere, formiche che è necessario allontanare in modo naturale.

Le sostanze chimiche, come l’uso di pesticidi o additivi vari, non vanno mai bene in quanto rischiano di causare seri danni alla salute e inoltre non si rivelano efficaci per allontanare gli insetti che si insediano nel giardino. In commercio si trovano diverse alternative che allontanare gli insetti dal giardino e lasciare un luogo che sia sano, non solo per le piante, ma anche per l’uomo e gli animali domestici.

Alcune piante aromatiche che sono presenti in giardino possono fungere da barriera allontanandoli. Infatti, alcune piante ed erbe aromatiche come la menta piperita o classica li allontanano dal momento che questi insetti non amano molto l’odore che emanano per cui non si avvicinano neanche. L’erba secca e la sporcizia sono un habitat ideale per i vari insetti.

Per questa ragione, sarebbe molto importante tenere pulito il giardino proprio come se fosse un ambiente della casa. Quindi, eliminare le erbacce, tagliare l’erba regolarmente, evitare che non ci sia acqua stagnata nel giardino permette di allontanare sia le zanzare che le mosche, oltre ad avere un angolo verde pulito e in ordine.

Come allontanare gli insetti: consigli

Per coloro che vogliono godersi il relax e la tranquillità di una serata in giardino senza essere disturbati da zanzare o vespe oppure formiche, sono diversi i suggerimenti e i trucchi che è possibile adottare e che aiutano ad allontanare gli insetti dal proprio giardino. Prima di usare alcuni rimedi naturali, è bene seguire qualche precauzione.

Si consiglia di evitare delle zone di umidità che possono essere fonte di attrattiva per le mosche o le zanzare. Si raccomanda di acquistare delle candele profumate a base di citronella o lavanda da mettere sul tavolino o in alcune zone del giardino in modo che gli insetti non avvicinino. Dal momento che le zanzare sono attratte dai liquidi, è bene pulire sia le grondaie che le ciotole degli animali domestici.

Si consiglia di svuotare anche i secchi e gli annaffiatoi. Per quanto riguarda le vespe e i calabroni, si consiglia di controllare sul terrazzo o in balcone se non vi siano dei nidi. Bisogna fare attenzione a piantare nel giardino dei fiori colorati in quanto sono particolarmente attratte dal nettare.

Si può anche preparare una sorta di repellente naturale a base di sapone di Marsiglia e un litro di acqua da spruzzare sulle piante la sera in modo da allontanare gli insetti. Un altro rimedio efficace è comprare Ecopest Home che aiuta a liberarsi da queste presenze poco gradite e godersi la tranquillità della casa.

Come allontanare gli insetti senza pesticidi

