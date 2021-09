Gli insetti, quali moscerini e cimici, entrano in casa in autunno per trovare calore e riparo dal freddo, ma si possono allontanare con i rimedi naturali

Nonostante l’estate sia passata, vi sono alcuni insetti che possono annidarsi in casa e in autunno disturbando. Per porvi rimedio, sono diverse le soluzioni e i rimedi naturali da adottare per provare ad allontanarli. Vediamo quali sono e anche le possibili cause per cui si presentano in casa.

Come allontanare gli insetti in autunno

L’autunno che sta per arrivare è una stagione in cui si ama stare in casa circondati dal tepore e dal calore. Peccato che questa soluzione non sia gradita soltanto agli esseri umani, ma anche e soprattutto ai diversi insetti che, con l’abbassarsi delle temperature, entrano in casa cercando un po’ di ristoro. Sono di diverse tipologie e nonostante siano piccoli possono infastidire e disturbare.

Possono entrare ovunque dall’angolo di una crepa oppure da una finestra semi aperta. Qualsiasi occasione è buona per loro in modo da trovare un po’ di calore e tepore dai primi freddi della stagione. Sono diversi gli insetti autunnali che possono entrare in questa casa in questo periodo dell’anno: dalle cimici ai moscerini passando per i coleotteri e i millepiedi.

Le formiche e gli scarafaggi si possono trovare ovunque: dal bagno alla cucina, soprattutto se vi sono briciole o avanzi di cibo. Sono diversi i rimedi e anche le possibili soluzioni da adottare evitando pesticidi e altri strumenti del genere che possono risultare particolarmente dannosi anche per gli esseri umani e gli animali domestici, in generale.

In commercio per allontanare gli insetti, è possibile fare affidamento a Ecopest Home, un dispositivo che li tiene alla larga in tempi rapidi. Oltre a questo dispositivo, è consigliabile usare anche dei fondi di caffè, del bicarbonato oppure del silicone da inserire in quegli angoli e fessure della casa in cui gli insetti tendono maggiormente a infilarsi. Si consiglia anche di usare acqua e alcol per la pulizia dei pavimenti in modo che l’insetto possa allontanarsi.

Insetti in casa in autunno: cause

Con l’arrivo dell’autunno e con i primi freddi, cominciano a insinuarsi in casa gli insetti tipici di questo periodo. Sono molti gli insetti che, a causa delle temperature che tendono ad abbassarsi, ne approfittano per entrare in casa in modo da trovare un po’ di tepore e calore. Tendono a rifugiarsi soprattutto al chiuso, come le cimici, nelle stanze umide in modo da sfruttarne l’umidità.

Una porta rimasta aperta, le fessure agli angolo rappresentano per gli insetti un invito a entrare e accomodarsi in casa. In questo modo, per via dei primi freddi dell’esterno, entrando in casa, possono godere del caldo e del focolare domestico. La casa diventa per questi insetti che sono ospiti sgraditi un vero e proprio rifugio dal freddo della stagione autunnale.

Una delle cause per cui entrano in casa è che tendono a subire i mutamenti della temperatura e della luce con i freddi, ma anche le giornate che man mano sono più scure. Le giornate fredde che stanno per giungere sono un invito a ibernarsi e quindi la casa diventa il loro habitat ideale per il periodo autunnale.

Una abitazione è molto più confortevole per questi insetti che sono attratti dal caldo e tepore degli ambienti domestici. Una delle possibili cause, soprattutto per quanto riguarda moscerini e scarafaggi, possono essere gli avanzi di cibo e le briciole, quindi è bene tenere la casa molto pulita onde evitare che possano insediarsi in casa. Cercare di smaltire la spazzatura senza lasciarla depositare è sicuramente un buon metodo per allontanare gli insetti.

Come allontanare gli insetti

Per allontanare gli insetti da casa nella stagione autunnale, oltre ad affidarsi a metodi e rimedi naturali, una soluzione estremamente efficace è l’uso di Ecopest Home, un dispositivo con il quale si può dare l’addio a questi ospiti che non sono particolarmente graditi negli ambienti domestici. Un repellente elettronico innovativo che è utile e funzionante, non solo contro gli insetti, ma anche i roditori.

E’ riconosciuto come il miglior rimedio contro gli insetti grazie ai suoi benefici immediati e per la sicurezza di utilizzo. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Funziona grazie a una doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni che risulta essere particolarmente impercettibile sia agli umani, ma anche agli animali domestici. Permette di godersi il relax e la tranquillità della propria casa e anche il riposo notturno senza essere disturbati dagli insetti.

Sicuro, efficace e testato per tutta la famiglia, oltre a coprire una distanza di circa 250 metri quadrati. Non ha bisogno di additivi chimici e quindi funziona molto bene dando protezione h24. Si può posizionare anche nella stanza dei bambini perché molto pratico e portatile. Basta attaccarlo a una presa di corrente per tenere alla larga ospiti indesiderati, quali scarafaggi, cimici e moscerini.

Per chi fosse intenzionato a ordinare Ecopest Home, essendo originale ed esclusivo, non si trova nei negozi fisici o e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto, inserendo i propri dati nel modulo per poi inviarlo. Il dispositivo è in promozione al costo di 49,90€ per due confezioni invece di 100€. Il pagamento è con le seguenti modalità: Paypal, carta di credito o anche con il contrassegno, quindi contanti al corriere alla consegna della merce.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.