Come allontanare gli insetti senza pesticidi

Dalle piante aromatiche sino ai gerani oppure la lavanda, sono alcuni dei metodi utili per allontanare gli insetti in modo naturale e senza pesticidi.

Gli insetti, quali zanzare, formiche, cimici, ecc., sono davvero fastidiosi e terribili da tollerarle. Per tenerli alla larga, sono diversi i rimedi naturali su come allontanare gli insetti che è possibile usare evitando i pesticidi che sono dannosi per l’uomo. Ecco cosa usare.

Come allontanare gli insetti

Sia in casa che in giardino, soprattutto durante la primavera e l’estate, è più che normale avere degli ospiti indesiderati. Non solo le zanzare, ma anche formiche, vespe e blatte, compreso le mosche sono davvero fastidiosi e irritanti la maggior parte delle volte. Per allontanare gli insetti, sono diversi gli strumenti e metodi che è possibile usare per vivere giornate tranquille e serene.

Gli insetti non sono ospiti graditi: dalle formiche che invadono la dispensa sino alle mosche che ronzano intorno, magari durante la notte, sono diverse le specie animali che minano l’igiene dell’appartamento, ma che rappresentano anche una fonte di disturbo per il giardino o il terrazzo di casa. Prima di capire cosa fare, bisogna cercare di prevenire il tutto evitando alcune situazioni che ne possano favorire la comparsa.

Prima di tutto, bisogna fare attenzione ai residui di cibo, soprattutto ai dolci di cui sono golosi. Bisogna, proprio per questa ragione, evitare di lasciarli in giro, in quanto sono fonte di attrazione per gli insetti. Si consiglia di controllare anche gli armadietti evitando di lasciare i barattoli aperti che possono comportare il proliferare di questi insetti.

Bisogna anche chiudere le porte e le finestre di casa, oltre a prestare attenzione alla cura del prato e giardino di casa in modo da tenerle lontane e vivere i giorni in maniera tranquilla e rilassata senza il fastidio o ronzio di questi esseri.

Come allontanare gli insetti: cosa fare

Per allontanare gli insetti, è consigliabile anche evitare di tenere dell’acqua nei sottovasi in quanto sono considerati terreno fertile per le zanzare. Per tenerle lontani, evitando l’uso di pesticidi o elementi chimici che sono dannosi sia per l’uomo, ma anche per gli animali domestici, sono diversi i rimedi e metodi casalinghi che possono essere di supporto.

Gli insetti non amano gli odori particolarmente forti, quindi piante quali limone, lavanda, ma anche l’eucalipto oppure l’aceto possono essere fonte di disturbo per questi esseri per cui tendono ad allontanarsi in un batter d’occhio. Alcune piante aromatiche come menta, basilico e rosmarino sono preziose alleate nella lotta a questi insetti.

Il modo migliore per tenere le mosche lontano è la luce spenta, ma dal momento che risulta impossibile, si consiglia di provvedere in altro modo. La miscela di pepe nero e aceto oppure delle foglie di menta da mettere in alcuni punti strategici della casa, come porte e finestre, è sicuramente un aiuto alla lotta a questo insetto. Per gli scarafaggi si raccomanda una attenzione alla pulizia in modo che tutto sia pulito e in ordine.

Le formiche sono gli insetti maggiormente difficili da allontanare, ma per loro è possibile usare un repellente a base naturale, quale olio essenziale di eucalipto da spruzzare, insieme a un po’ d’acqua sugli infissi o stipiti delle porte in modo che possa allontanarle. Per quanto riguarda le zanzare o le vespe, piante quali il basilico o la citronella hanno un odore che è per loro insopportabile.

