Come allontanare gli scarafaggi da casa

Gli scarafaggi sono esseri non graditi in casa, ma tenendo la casa pulita e usando metodi naturali come l'aglio e l'alloro è possibile allontanarli.

Con le belle giornate, a farci compagnia nei pomeriggi e nelle serate estive, vi sono anche degli ospiti poco graditi. Oltre alle formiche e alle cimici, anche gli scarafaggi sono indesiderati nelle abitazioni ed è possibile allontanarli in modo naturale senza prodotti chimici. Vediamo in che modo seguendo questi consigli e suggerimenti utili.

Come allontanare scarafaggi in casa

Mancano pochi giorni e l’estate sta per giungere. Insieme alle temperature calde e assolate che spingono a lasciare aperte porte e finestre, vi sono anche degli ospiti poco desiderati che si insinuano in casa. A prescindere se si abita in campagna o in città, sicuramente è possibile incappare in insetti quali gli scarafaggi che è possibile allontanare in modo naturale.

Sebbene non siano dannosi e pericolosi per l’uomo, non è assolutamente gradevole vederli gironzolare per la casa. Sono insetti che trovano molta facilità a intrufolarsi negli ambienti delle abitazioni. Inoltre, essendo onnivori, mangiano un po’ di tutto, quindi se si lasciano delle briciole in terra, sicuramente gli scarafaggi arrivano.

Sebbene amino nutrirsi di insetti, amano anche molto consumare i residui di cibo o alcuni avanzi, per cui è sempre bene tenere la casa pulita, soprattutto la cucina evitando tutti quegli scarti alimentari che rappresentano un terreno fertile per loro. Si raccomanda di prestare particolare attenzione all’igiene della casa ricordandosi di buttare sempre la spazzatura.

Sono insetti che non sono mai benvenuti in casa e quindi tenere la casa pulita e in ordine è il primo passo da fare per allontanare gli scarafaggi dall’ambiente casalingo.

Come allontanare gli scarafaggi in casa: consigli

Allontanare gli scarafaggi in casa è molto più semplice di quanto si possa pensare e qui è possibile trovare una serie di consigli e suggerimenti utili per liberarsi in maniera definitiva di questi insetti. Prima di tutto, bisogna bloccarne l’invasione coprendo i vari punti di accesso, quali battiscopa, muri dal momento che si intrufolano nelle piccole fessure.

Non appena si è capito quale sia il punto d’accesso, bisogna chiuderlo con dello stucco, facendo lo stesso lavoro anche lungo i fori dei tubi idraulici o delle prese elettriche. Sigillare questi fori e queste aree è molto importante onde evitare che possano entrare. Un metodo valido, non solo per gli scarafaggi, ma anche per altri insetti che non sono ospiti graditi in casa.

Si può ricorrere a delle soluzioni naturali che risultano essere molto efficaci e non invasive. L’aglio e l’alloro sono due alimenti che si trovano nelle dispense. Bastano infatti alcune foglie di alloro e due o tre spicchi d’aglio da posizionare su dei piattini da mettere in quelle zone in cui possono annidarsi gli scarafaggi in modo che si allontanino definitivamente.

L’aceto non sgrassa soltanto le superfici di casa mantenendole brillanti, ma si rivela anche un ottimo insetticida. Affinché funzioni, bisogna diluirlo nell’acqua lavando con questa soluzione le porte, le fessure e le finestre. Un odore che gli scarafaggi non amano per cui si allontanano all’istante. Il rosmarino è una erba aromatica che detestano, quindi si consiglia di posizionarlo nei punti strategici e maggiormente a rischio.

Come allontanare gli scarafaggi: miglior rimedio

