Come allontanare le cimici da casa senza ucciderle

L'uso delle zanzariere, ma anche tenere la casa pulita e coltivare alcune piante come il mais permette di allontanare le cimici da casa senza ucciderle.

Le cimici sono tra gli ospiti maggiormente sgraditi di questo periodo dell’anno, insetti che possono infastidire e disturbare con la loro presenza. Per allontanare le cimici da casa, vi sono diversi metodi che le scacciano senza doverle uccidere. Vediamo quali sono e cosa fare.

Come allontanare le cimici da casa

Sono insetti che si possono trovare in casa nei mesi autunnali dove trovano riparo e accoglienza dal freddo. Per allontanare le cimici da casa, bisogna optare per dei metodi che siano naturali ed efficaci al tempo stesso. Non è necessario ucciderle, ma è importante trovare delle soluzioni adatte per liberarsene senza danni.

Sono ospiti sgraditi che possono invadere sia i balconi che le terrazze delle nostre case, per ripararsi dal freddo e l’abitazione diventa un luogo accogliente per loro. Sono attratte dalle piante, ma è possibile anche trovarle tra i vestiti e il bucato steso ad asciugare al sole che si porta all’interno dove loro possono mimetizzarsi.

Le cimici verdi sono le più facili da trovare poiché basta cercarle sulle piante o il balcone di casa. Per allontanare le cimici da casa, si può optare per dei rimedi e soluzioni anche naturali che non sono nocive e che garantiscono al giusta efficacia. Non amano l’odore dell’aglio e potrebbe essere utile metterne alcuni spicchi nelle zone di ingresso.

Si può anche optare per una miscela o soluzione a base di aglio e acqua da spruzzare in luoghi come le finestre o le porte, ma anche le pareti dove possono accedere facilmente. Per tenerle lontane, è possibile anche coltivare in vaso l’erba gatta che emana un odore mal sopportato da questi insetti e si può tenerla sul balcone.

Come allontanare le cimici da casa: consigli

Sono diversi i metodi e anche i suggerimenti che qui forniamo per allontanare le cimici da casa. Basta optare alcuni utili accorgimenti per tenerle alla larga impedendo che possano entrare. Sono rimedi che vanno bene sia per le cimici verdi che marroni, ma anche per quelle asiatiche o degli alberi. Sono soluzioni utili a non farle entrare nel giardino o sul balcone.

Possono vivere in luoghi puliti dal momento che hanno bisogno di un buon riparo per i mesi autunnali. Si consiglia anche di effettuare delle pulizie periodiche della propria casa in modo da trovarle e individuarle nei vari nascondigli. Bisogna pulire molto bene l’armadio scuotendo i vari panni soprattutto quelli stesi ad asciugare.

La credenza o dispensa in cucina va pulita molto bene per eliminare eventuali residui e rimasugli di cibo dal momento che possono essere attratte anche da alcuni alimenti. Installare delle zanzariere o reti antinsetto permette di allontanare le cimici dalla casa impedendo che possano entrare. Sono un investimento utile da posizionare vicino alle finestre.

Ci sono poi delle piante come il mais e il basilico che possono attirare le cimici per cui è bene evitare di piantarle in giardino per il bene dell’orto e delle coltivazioni, in generale. Si consiglia anche di controllare che non vi siano le uova che hanno deposto soprattutto negli angoli più nascosti del terrazzo.

Come allontanare le cimici da casa: rimedio naturale

Oltre ai rimedi naturali che non sempre sono efficaci e duraturi nel tempo, per allontanare le cimici da casa si consiglia di affidarsi a un metodo considerato il migliore del momento. Si tratta di Ecopest Home, un repellente che è una alternativa agli insetticidi e ai veleni. Un prodotto dai risultati certi e attendibili come verificano i consumatori.

Un repellente che usa sia la tecnologia elettromagnetica che gli ultrasuoni che fungono da barriera naturale donando un ambiente sereno e tranquillo. Un dispositivo che non è nocivo o dannoso né per gli esseri umani, ma neanche per gli animali domestici che vivono con noi. Sicuro e innovativo, oltre a essere adatto da usare in ogni stanza.

Proprio grazie ai suoi benefici immediati e alle sue proprietà e utilizzi sicuri. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo che copre un raggio d’azione lungo 250 metri quadrati proteggendo h24 per tutti i giorni della settimana. Bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente per esercitare tutte le sue proprietà. Molto piccolo e poco ingombrante. Ecologico, poiché non si alimenta a batterie, quindi è rispettoso dell’ambiente.

Ecopest Home è efficace, non solo per insetti quali le cimici, ma anche per altre specie come le blatte, gli scarafaggi, le scutigere e i roditori.

Non si ordina nei negozi fisici o su e-commerce per la sua formula esclusiva e originale, ma soltanto digitando il sito ufficiale del prodotto dove si compila il modulo con i dati personali e si attiva l’offerta di due confezioni a 49.90€ invece di 98. Il pagamento è possibile in vari modi a scelta del consumatore: Paypal, carta di credito e anche i contanti direttamente al corriere, con contrassegno, alla consegna.