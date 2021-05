Come allontanare le zanzare senza pesticidi

Come allontanare le zanzare è possibile con rimedi naturali, come le piante od oli essenziali che hanno un odore fastidioso per questi insetti.

Le zanzare sono tra gli insetti maggiormente fastidiosi e odiati da tutti. Per tenerle alla larga e allontanare le zanzare, non è necessario ricorrere a pesticidi che risultano essere dannosi, ma bastano alcuni rimedi e soluzioni naturali in modo che non infastidiscano e disturbino. Vediamo quali sono questi metodi.

Come allontanare le zanzare

Sebbene sia un insetto davvero minuscolo, risulta essere particolarmente fastidioso soprattutto nelle sere d’estate in quanto tende a rovinare momenti belli, quali grigliate in giardino, cene in riva al mare, compreso anche il riposo notturno. Il ronzio delle zanzare è davvero fastidioso e il loro prurito può davvero essere fonte di disturbo e disagio per i momenti piacevoli della giornata.

Le zanzare si trovano ovunque, dal mare alla collina passando per la città e allontanarle è molto importante. Sono insetti che risiedono un po’ in tutto il mondo e di cui esistono tantissime specie ed esemplari diversi. Non hanno necessità o esigenze particolari, ma hanno solo bisogno di una temperatura che sia gradevole e di pozze d’acqua, anche temporanee in modo da depositare le larve.

Per allontanare le zanzare evitando che invadano e disturbino i momenti piacevoli della giornata, si consiglia di non usare pesticidi o altri repellenti del genere che si trovano in commercio dal momento che possono essere nocivi, non solo per gli animali domestici, ma anche per l’uomo, in generale. Per allontanare le zanzare, si consiglia di non sostare nei pressi di laghi, piscine o stagni d’acqua, soprattutto durante il crepuscolo in quanto sono luoghi infestati da questi insetti.

Per allontanare le zanzare, invece di usare pesticidi, ci sono delle piante che possono aiutare a tenerle alla larga. Una di queste è la catambra, una pianta inodore, anallergica detestata da questi insetti e si può tenere sia in giardino, ma anche in casa in un vaso. L’uso di questa pianta può essere un buon rimedio per tenerle lontane di qualche metro.

Come allontanare le zanzare: consigli

Le zanzare sono un vero e proprio tormento, soprattutto nelle stagioni calde, ma per allontanarle, non è necessario affidarsi a repellenti o pesticidi, ma sono diversi i rimedi e soluzioni naturali che possono facilitare. Ci sono alcuni oli essenziali a base di cedro, citronella e lavanda che sono sgraditi a questi insetti e che sono per loro fonte di disturbo.

Grazie a questi oli essenziali, è possibile anche creare e preparare un perfetto repellente fai da te per allontanare le zanzare. Basta munirsi di un flaconcino di olio essenziale all’aroma che si desidera, aggiungere dell’acqua distillata o bollita e della glicerina vegetale. Bisogna poi procurarsi un flacone e aggiungere acqua distillata, della glicerina vegetale e delle gocce di oli essenziali. Agitare e applicare sulla pelle in modo da tenerle alla larga.

Sono diverse le piante che aiutano a tenerle lontane e sono anche un ottimo metodo per abbellire i viali, balconi e le terrazze di casa. Tra le piante, i gerani dall’odore neutro che risulta essere insopportabile per le zanzare oppure la catambra, come già menzionato, che ha un odore che questi insetti non amano.

Chi ama fare passeggiate nella natura o in compagna, ma vuole allontanare le zanzare, può strofinare sulla pelle alcune bacche di vaniglia oppure di altre piante, quali foglie di artemisia, bergamotto, ananas oppure di salvia che sono deleterie per le zanzare. Le zanzare tendono ad accanirsi sui bambini, per questa ragione una soluzione come Ecopest è sicuramente l’ideale.

Come allontanare le zanzare naturalmente

Insieme ai vari rimedi e soluzioni a base naturale, per allontanare in modo definitivo le zanzare, evitando di usare dei pesticidi, la soluzione adatta e migliore è sicuramente Ecopest, un repellente elettrico che, grazie alla doppia tecnologia, a interferenza magnetica e a raggi ultrasuoni, permette di allontanare, non solo questi insetti, ma anche i roditori.

E’ indicato universalmente come il miglior sistema antizanzare grazie alla sicurezza di utilizzo e ai benefici immediati. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una soluzione come Ecopest non richiede grandi sforzi economici, inoltre si rivela particolarmente comodo, pratica ed efficace al tempo stesso. Un prodotto adatto a tutte le tasche e progettato da un team di esperti in questo settore. Molto facile da usare in quanto basta collegarlo a una presa di corrente per verificarne il funzionamento.

Un piccolo e potente repellente che è possibile portare ovunque si vada. Copre un raggio di 250 metri quadrati e, a differenza di altri prodotti che si trovano in commercio, non è fastidioso né nocivo per i bambini o gli animali domestici. Una soluzione sicura e testata che funziona davvero, come dimostrano le recensioni che è possibile leggere sul sito ufficiale del prodotto.

Una soluzione ce tiene lontane le zanzare, è ecologico, innovativo e inodore. Non è pericoloso, silenzioso, quindi non emette nessun suono o rumore che possa disturbare. Non appena lo si attiva, gli ultrasuoni rendono insopportabile l’ambiente per le zanzare che tendono ad allontanarsi rapidamente. Oltre alle zanzare, caccia di casa, anche altri insetti, quali formiche, scarafaggi, ma anche i topi.

Per ordinare Ecopest, essendo originale ed esclusivo, quindi non trovandolo nei negozi fisici o e-commerce, l’utente interessato deve collegarsi qui alla pagina ufficiale, compilare i dati all’interno e inviarlo. Si trova in promozione al costo di 49,90€ per due confezioni anziché 98 con la spedizione gratuita. Il pagamento avviene nelle seguenti modalità a scelta del consumatore: Paypal, carta di credito o in contanti al corriere al momento della consegna.

