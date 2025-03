Milano, 20 mar. (askanews) – Esce in tutto il mondo Assassin’s Creed Shadows, ultimo capitolo del franchise Ubisoft, questa volta ambientato nel Giappone feudale. A provare il gioco in anteprima dei fan speciali, quattro calciatori del Milan, Tijjani Reijnders, Jo o Félix, Strahinja Pavlovic e Warren Bondo che hanno potuto testare il videogame per poi raccontare cosa ne pensano.