Come avere labbra carnose è possibile senza ricorrere alla chirurgia grazie a rimedi e consigli sani ed efficaci.

Le labbra sono sinonimo di seduzione e grande sensualità. Per chi vuole avere una bocca bella bocca carnosa per l’estate, ecco alcuni consigli e suggerimenti su come avere labbra carnose optando per rimedi naturali e la giusta cura.

Come avere labbra carnose per l’estate

Ogni donna sogna di avere labbra carnose e sensuali, ma non è detto che per riuscire a ottenerle bisogna sottoporsi al bisturi e quindi agli interventi di chirurgia estetica che, oltre ai costi esosi, lasciano degli effetti collaterali e controindicazioni da valutare attentamente. Come avere labbra carnose per la stagione estiva è possibile grazie a qualche trucchetto e a dei consigli davvero utili ed efficaci.

Le labbra rappresentano una zona molto importante per le donne, ma con il make up e qualche rimedio fai da te è possibile sicuramente ottenere importanti risultati in modo del tutto naturale ed efficace allo stesso tempo.

Le labbra sono una zona ricca di muscoli e in continuo movimento. Proprio come gli altri muscoli del corpo, se allenate nel modo giusto, possono essere più gonfie e carnose.

Alcuni esercizi di ginnastica labiale non fanno solo bene alle labbra in modo che appaiano più turgide e sensuali, ma anche al volto in quanto permettono di rendere la pelle maggiormente tonica ed elastica. Basta farli anche solo per alcuni minuti al giorno per ottenere risultati importanti in poco tempo.

Inoltre, è possibile anche contare su rimedi e prodotti a base naturale come Natulips che dona alle labbra un aspetto sensuale in modo del tutto naturale senza spendere troppo denaro con il bisturi e la chirurgia che, non sempre, permettono di ottenere risultati importanti e di cui andare fiere.

Come avere labbra carnose: consigli

Per chi le ha le labbra sottili ed esili e vuole avere labbra carnose per la bella stagione, può optare per dei massaggi a questa zona. I massaggi sono un toccasana per il corpo, ma anche per le labbra dal momento che aiutano a renderle maggiormente rimpolpanti e a donare un aspetto sano. Basta applicare un balsamo labbra al miele o al burro di karitè, lasciare assorbire per ottenere dei benefici. Si consiglia di ripetere questo trattamento per diverse volte durante il giorno.

Il make up può davvero rivelarsi la soluzione migliore per le labbra carnose, non solo perché corregge alcuni difetti, ma permette anche di abbellire. Bisogna scegliere una matita per le labbra che sia del colore dell’incarnato o del rossetto in modo da ottenere un effetto che sia naturale. Si disegna una linea leggera lungo il bordo esterno della labbra al fine d’ingrandirle e dare volume.

Non appena la linea è stata disegnata, si consiglia di stendere un po’ di rossetto o gloss per volumizzarle e rimpolparle. Meglio usare un colore chiaro di rossetto oppure è possibile anche giocare con le varie polveri e sfumature per un effetto push up assolutamente garantito delle labbra. Molto importante anche dedicare cura all’idratazione delle labbra.

Gli scrub sia da preparare a casa con ingredienti naturali, quali cannella od olio di oliva, possono aiutare moltissimo ad avere labbra carnose. L’olio di menta stimola la circolazione sanguigna e dona labbra gonfie e carnose.



Come avere labbra carnose naturalmente

Per avere labbra carnose in modo naturale, oltre ai consigli e suggerimenti forniti, in commercio si trova la migliore soluzione che si possa considerare e che aiuta a dare un aspetto volumizzante a questa zona. Natulips è un siero rimpolpante naturle che permette di avere labbra come si è sempre sognato e voluto. Questo rimedio naturale sta ottenendo parecchi consensi da estetisti e consumatrici. Infatti è considerato l’alternativa ufficiale alla chirurgia e al rinofiller. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un rimpolpante che permette di avere labbra piene e turgide senza spendere soldi in interventi e nella comodità della propria casa. Basta semplicemente applicare il siero sulle labbra, massaggiare e lasciare che si assorba in modo da ottenere risultati importanti sin da subito. Non unge o sporca. Inoltre, possono usarlo tutte le donne che vogliono avere labbra carnose e sensuali.

Gli ingredienti che compongono Natulips sono naturali e di prima scelta. Per questa ragione, non rilascia effetti collaterali o controindicazioni. Si compone dei seguenti elementi naturali, quali:

Acido ialuronico: un ingrediente presente in molti prodotti di bellezza che ha una azione rimpolpante e immediata

un ingrediente presente in molti prodotti di bellezza che ha una azione rimpolpante e immediata Peptidi: estratti della frutta che fungono da antiossidanti in modo da prevenire l’invecchiamento cellulare

estratti della frutta che fungono da antiossidanti in modo da prevenire l’invecchiamento cellulare Estratto di peperoncino rosso: tende i tessuti in modo d’avere labbra turgide e belle

tende i tessuti in modo d’avere labbra turgide e belle Estratto di portulaca: aumenta e supporta la crescita delle labbra in modo naturale grazie all’effetto premium.

Per chi stesse pensando di ordinare questo siero, si comunica che non si trova nei negozi fisici o siti di e-commerce, proprio perché esclusivo e originale, ma è soltanto possibile ordinarlo collegandosi alla pagina ufficiale del prodotto, riempire il modulo con i dati personali e inviare l’ordine. Il siero è in offerta promozionale al costo di 49,99€ per due confezioni invece di 98 con la spedizione che è gratuita. Si effettua il pagamento scegliendo le seguenti modalità: Paypal, carta di credito oppure in contanti alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.