Come avere labbra carnose con metodi naturali

La bocca è una parte molto importante in quanto simbolo di sensualità e sono tanti coloro che sognano di averla carnosa e sexy. Per delle labbra carnose non è necessario l’intervento di un bisturi, ma alcuni di questi consigli possono aiutare per averle in modo naturale.

Labbra carnose

Le labbra sono molto sensuali e bisogna curarle e trattarle in modo che si mantengano sempre idratate. Chi ha labbra molto piccole può rimpolparle con metodi naturali che prescindono dalla chirurgia estetica e dagli effetti collaterali che un intervento del genere comporta. Sono sempre di più le donne che ricorrono a trattamenti estetici come punturine per avere labbra gonfie e carnose.

Si possono avere labbra carnose e sensuali al tempo stesso dicendo addio alle punturine, ma con trattamenti naturali che hanno la stessa efficacia e che non hanno costi particolarmente esosi. Sono pochissimi i passaggi che bisogna seguire per avere delle labbra che siano sensuali e provocanti. Prima di tutto, bisogna curarle e idratarle nel modo giusto.

La beauty routine è un trattamento che non bisogna tralasciare. Ogni giorno bisogna dedicare del tempo e la cura alle labbra con prodotti che esfoliano. Quindi, uno scrub a base di miele e zucchero è sicuramente il trattamento ideale permette di eliminare le cellule morte e dare alla pelle un aspetto molto più sano. Si consiglia questo trattamento almeno due volte a settimana.

Si passa poi a spazzolare le labbra con uno spazzolino da denti. Si consiglia di passarlo in modo delicato e facendo movimenti circolari. In questa maniera è possibile ottenere labbra turgide senza il bisturi e l’intervento. Per chi ha già fatto lo scrub, non è raccomandato questo passaggio.

Labbra carnose: consigli

Per chi ha labbra sottili e vuole volumizzarle, sono diversi i suggerimenti e i trattamenti che si possono adottare per ottenere risultati importanti. Oltre all’idratazione e alla cura delle labbra, è altrettanto importante bere molta acqua che aiuta a far risplendere, non solo la pelle, ma anche la bocca ne trae il giusto giovamento. Si può anche optare per dei prodotti a base naturale, come Natulips, un siero che dà volume alle labbra.

Il trucco è il segreto di bellezza idea per delle labbra carnose. Prima di tutto, si parte dal contorno labbra usando una matita che sia più scura rispetto al colore naturale. Bisogna poi sfumarla verso il centro applicando un colore chiaro e infine passare il lucida labbra per un effetto rimpolpante alle labbra.

No ai rossetti di colore scuro che rimpiccioliscono le labbra, ma sono consigliati prodotti in crema dal color nude che dà volume alle labbra carnose. Per chi ha labbra sottili, è possibile rimpolparle usando un illuminante d’applicare sul cosiddetto arco di Cupido, ovvero la M che si trova tra il labbro superiore e le narici.

Ci sono poi una serie di esercizi da fare con la bocca per garantire delle labbra carnose. Un esercizio consiste nel mantenere la posizione del bacio per almeno 10 secondi e ripeterla per 10 volte.



Labbra carnose: miglior rimedio naturale

