Come avere labbra più spesse e voluminose con metodi naturali

Non sempre è facile riuscire ad accettarsi anche perché ci sono sempre degli aspetti del proprio fisico che non piacciono. Le labbra sono spesso fonte di disagio e di imbarazzo perché si vorrebbe averle più carnose e piene. Per avere labbra spesse, non è necessaria la chirurgia, ma vi sono rimedi e soluzioni altrettanto efficaci e naturali.

Come avere labbra spesse

Sono una zona molto importante del viso che va trattata con metodi adatti. Per riuscire ad avere labbra spesse non è necessario optare per la chirurgia o l’intervento, ma bastano alcuni semplici metodi e soluzioni naturali che sicuramente permettono di ottenere ottimi risultati in tal senso.

Sono delle labbra molto sensuali e sexy, molto apprezzate anche dagli uomini. Non sempre però Madre Natura si rivela generosa e, alcune volte, porta ad avere labbra sottili che possono essere causa di disagio e di mancanza di fiducia in sé stesse e nella propria estetica.

Avere delle labbra sensuali e spesse è considerato molto importante anche perché rappresentano un bel biglietto da visita. Per riuscire ad ottenerle in modo naturale è gene affidarsi a metodi e soluzioni valide che prescindono dalla chirurgia estetica. Non è necessario spendere un patrimonio, ma sono sufficienti i giusti accorgimenti.

Come avere labbra spesse: consigli

Considerando che la chirurgia estetica e le iniezioni di filler o botulino possono arrecare delle problematiche e delle complicanze, per avere delle labbra spesse non bisogna assolutamente ricorrere a questi metodi, ma affidarsi a soluzioni meno invasive ed efficaci,oltre che durature.

Prima di tutto, è molto importante idratare e stimolare la circolazione delle labbra in modo anche da impedire e contrastare i segni del tempo. In tal caso, si consiglia di idratarle in profondità con del burro di karité e degli oli essenziali che sicuramente possono aiutare a favorire la produzione del collagene e quindi ad averle maggiormente voluminose.

Una volta a settimana si consiglia l’uso di uno scrub a base di zucchero di canna e di olio di oliva che ha il compito di eliminare le pelliccine e anche le impurità. Basta semplicemente massaggiare le labbra bagnate con questo scrub per poi risciacquare. Così facendo è possibile ottenere della labbra spesse e piene.

Una particolare attenzione va riservata al make up dal momento che ci sono dei prodotti come i rossetti o lip gloss che hanno proprio il compito di donare maggiore volume alle labbra. No all’uso di rossetti opachi, ma è maggiormente consigliabile un gloss che dà l’idea di una bocca maggiormente carnosa.

Come avere labbra spesse: rimedio naturale

Considerando che la chirurgia estetica non è una decisione da prendere per avere labbra spesse, ma è bene affidarsi a metodi maggiormente economici e naturali. Per questa ragione, gli esperti e professionisti del settore hanno pensato a un siero rimpolpante per le labbra come Natulips, assolutamente naturale ed efficace come dimostrano le molte consumatrici che lo hanno già provato.

Come dice il nome, si tratta di un prodotto a base naturale che ha il compito di dare una maggiore consistenza, volume e forma alle labbra. Un siero che ridefinisce i contorni, ha effetto rimpolpante e idratante sia per laq parte esterna che interna delle labbra. Ha un effetto tonificante per le labbra.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo siero funziona in maniera efficace anche grazie soprattutto ai componenti naturali al suo interno che non contengono nessuna sostanza dannosa o nociva. Infatti, all’interno di Natulips si trovano ingredienti naturali come l’acido ialuronico che gonfia le labbra affinché siano maggiormente piene; i peptidi ossia gli estratti della frutta che cercano di combattere i segni del tempo; estratto di peperoncino che le rende maggiormente spesse e turgide e l’estratto di portulaca che, aggiunto ai precedenti componenti, dona maggiore efficacia.

Usarlo è molto facile perché basta massaggiare questo prodotto sulle labbra finché non si assorbe totalmente. Si consiglia di applicarlo fino a due volte al giorno.

Inoltre, anche ordinare questo siero è semplice poiché, per la sua formula esclusiva e originale, non è reperibile nei negozi fisici o Internet. Bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto inserendo i dati personali nel modulo accedendo così alla promozione di due confezioni di Natulips al costo di 49,99€ invece di 98. Il pagamento avviene a scelta tra le seguenti modalità: Paypal, la carta di credito e la formula del contrassegno, quindi contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.