La stretta annunciata dall'esecutivo e come cambia il Superbonus: dal 2022 si potrà cedere il credito una sola volta e non ad altri intermediari

Ecco come cambia il Superbonus 110%, dal 2022 si potrà cedere il credito una sola volta e da questo punto di vista la linea di Mario Draghi non cambia malgrado le proteste di molti partiti ed associazioni edili delle scorse settimane.

In agenda di esecutivo il Superbonus c’è da tempo ed in maniera massiva, il provvedimento è nato a sostegno del settore edilizio in un momento di crisi ma è nato “monco”, anzi, a dire il vero “troppo prodigo”.

Come cambia il Superbonus e dove è andato a “rimediare” il Decreto Sostegni Ter

Perché? Partiamo dalle migliorie per il 2022 dopo la proroga. Sono contenute nel Decreto Sostegni Ter che disciplina nuovi vincoli sulle opzioni tra cessione del credito e sconto in fattura.

Gli ambiti sono ampi ed includono Bonus Ristrutturazioni, Bonus Facciate, Ecobonus e Sismabonus. Il Decreto Sostegni Ter integra e modifica parte del Decreto Rilancio e lo fa all’articolo 121, l’oggetto del contendere.

L’articolo 121 e la possibilità di cedere il credito a terzi ma non più volte

Cosa disciplina quell’articolo? La possibilità di usare il bonus anche come sconto in fattura o cessione del credito. In buona sostanza il beneficiario potrà cedere il credito ad un terzo soggetto, come una banca con cui ha pratiche di finanziamento.

Ecco, prima quel credito diventava anche appannaggio di cessioni terze ad intermediari, ora invece quel credito diventa incedibile, pena la nullità della pratica.

Sconto in fattura con gli stessi vincoli e per chi viola la norma il contratto è nullo

Chi opta per lo sconto in fattura ha lo stesso vicolo: le imprese che recuperano l’importo scontato potranno cederlo ad altri soggetti, ma questi ultimi non potranno cederlo nuovamente.