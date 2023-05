Home > Askanews > Come cambiano la vita e la coppia dopo i 50 anni? Come cambiano la vita e la coppia dopo i 50 anni?

Roma, 10 mag. (askanews) – Si è svolto a Roma presso il Centro Congressi l’appuntamento organizzato da “VediamociChiara”. Un evento dedicato alle donne over 50, ma non solo. Presenti anche i partner, per accendere i riflettori su argomenti importanti per le donne “attorno agli anta” e per la vita di coppia, grazie alla presenza degli esperti che hanno fornito alla platea alcuni consigli per aiutare a scoprirsi, a ri-scoprirsi e anche a ritrovare l’intesa. Lo speciale appuntamento, realizzato con il patrocinio Upter per la formazione permanente e con il contributo incondizionato di Shionogi, è stato l’occasione per presentare il “Manifesto della Menopausa”, una nuova visione di questa fase della vita, che vede le donne attive, dinamiche e pronte ad un vero e proprio cambio di mentalità. A raccontare l’evento e i suoi obiettivi ci ha pensato la Dottoressa Maria Luisa Barbarulo, Coordinatrice del portale VediamociChiara: “È una campagna di sensibilizzazione per tutte le donne, con l’obiettivo di prendersi cura di sé stesse soprattutto nella fase della menopausa. È assolutamente fondametale per noi donne essere consapevoli di questa fase della vita”. È inoltre intervenuta Roberta Rossi, sessuologa e Past President della Federazione Italiana di sessuologia scientifica: “La novità di quest’anno è che sono coinvolti anche gli uomini. La sessualità coinvolge la coppia e il coinvolgimento dei partner è fondamentale”. “VediamociChiara” è il portale femminile nato per rispondere alla crescente esigenza delle donne di tutte le fasce di età di avere uno spazio per informarsi, correttamente e facilmente, sulla propria salute e sul proprio benessere, con focus sull’apparato riproduttivo e su tutte le patologie e i disturbi tipicamente femminili, ma anche sulle tematiche che riguardano la salute di tutta la famiglia.

