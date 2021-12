Com’è cambiato il gioco online in Germania

In Germania, trovano finalmente nuova regolamentazione le scommesse sportive, ippiche e una grande varietà di giochi d’azzardo online

È da poco diventata operativa in Germania una convenzione di Stato finalizzata alla regolamentazione dei giochi d’azzardo. Questa nuova convenzione è pensata appositamente per soppiantare la legislazione precedente, risalente al 2013, e riempire tutti i vuoti normativi che avevano portato alla nascita di molti casinò poco sicuri per i giocatori tedeschi.

La regolamentazione del gioco in Germania

In Germania, trovano finalmente nuova regolamentazione le scommesse sportive, ippiche e una grande varietà di giochi d’azzardo online: il chiaro intento della convenzione di Stato è quello di canalizzare tutta la domanda di giochi online in un sistema ordinato e disciplinato dal legislatore; la ricaduta positiva è una ovvia e forte riduzione del gioco illegale, legato a case da gioco non autorizzate che non tutelano minimamente il giocatore da imbrogli e manipolazioni di varia natura.

Il sistema in fase di sperimentazione in Germania è molto differenziato in base a ogni gioco d’azzardo in esame, con una regolamentazione completa volta a tutelare il giocatore dalle conseguenze di una condotta di gioco irresponsabile presso tutti i tipi di casinò digitali e offline.

Indubbiamente, la lotta al gioco non autorizzato online e offline passa anche per delle serie repressioni del gioco illegale, nonché per una crescita coerente dell’offerta di gioco consentita dallo Stato. Qui si innesta il sistema tedesco di concessione di licenze – dalla validità di dieci anni – a specifici casinò online: questi ultimi, tramite apposita e trasparente gara d’appalto, potranno aggiudicarsi la concessione, a patto ovviamente di soddisfare specifiche condizioni e fornire precisi requisiti di affidabilità a una commissione di nuova costituzione. Qui risiede la differenza tra i casinò legali e quelli illegali: questi ultimi non garantiscono minimamente il giocatore circa il rischio di frode o manipolazioni del gioco, che istigherebbero anche a non giocare responsabilmente e favorirebbero l’insorgere di atteggiamenti propri della ludopatia.

Germania e Italia a confronto

La necessità di una regolamentazione statale unica era tanto necessaria, quanto più erano deleteri gli effetti di una sua assenza o del divieto netto del gioco d’azzardo in alcune zone della Germania: questa ambivalenza ha portato molti giocatori ad avvicinarsi a portali poco sicuri, fenomeno a cui si sta ponendo rimedio soltanto adesso, con una fase di sperimentazione di gioco legale e sicuro. La sicurezza, in Germania tanto quanto in Italia, passa attraverso il riconoscimento del giocatore, di cui la piattaforma online dovrà in primo luogo verificare il raggiungimento della maggiore età.

In questo senso, l’Italia si è mossa prima della Germania, affidando la regolamentazione delle slot machine online all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, differenziandosi anche per la possibilità di trovare questi giochi su casino con bonus senza deposito immediato: la Germania, invece, muove su tutt’altra strada, limitando le slot a giocate da 1 euro a turno e ponendo come soglia di deposito per tutti i portali da gioco digitali la quota di 1000 euro. Le limitazioni sembrano considerevoli, ma l’intento dichiarato va sicuramente premiato: riportare i giocatori tedeschi nell’alveo della legalità e della sicurezza, anche a costo di stabilire delle regole più rigide che altrove.

Il sistema italiano appare comunque più rodato e approfondito, grazie alla gestione delle slot e dei casinò digitali affidata al controllo dell’ ADM. Sebbene anche nella fase di sperimentazione attualmente in corso in Germania sia stata istituita una commissione per vigilare sulla correttezza e l’affidabilità delle pratiche da gioco poste in essere dalle varie sale, la regolamentazione italiana copre ormai molti aspetti della vita delle sale da gioco online e offline: i casinò online in Italia sono quindi sicuri sia per quel che riguarda la generazione dei numeri, delle combinazioni e dei risultati delle varie slot e dei diversi giochi, sia per la tutela della privacy dei vari giocatori.

I dati degli avventori occasionali e abituali sono sempre tutelati tramite appositi sistemi di sicurezza e, allo stesso tempo, i giocatori sono protetti anche nei confronti di pubblicità ingannevoli che potrebbero spingerli a giocare in maniera irresponsabile. Grazie a questa protezione, è possibile tutelare il giocatore dai rischi di giocate e puntate poco consapevoli, nonché dalle conseguenze più critiche del gioco stesso, quali ludopatia o ingenti perdite.