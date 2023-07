Come Cast Away, naufrago australiano salvato dopo 2 mesi alla deriva

La Paz, 19 lug. (askanews) – Questo filmato mostra il salvataggio del naufrago australiano Timothy Shaddock che è stato per 2 mesi alla deriva nel Pacifico, con la sua cagnolina Bella, dopo che il suo catamarano “Aloha Toa” era rimasto danneggiato durante un uragano. I due, senza più viveri né acqua, sono sopravvissuti bevendo acqua piovana e mangiando pesce crudo.

Grandi occhi blu, lunga barba bianca, capelli biondi sbiaditi, come Tom Hanks nel film Cast Away, Timothy e Bella, salpati a maggio 2023 da La Paz, in Messico, diretti in Polinesia francese, sono stati salvati dall’equipaggio della tonnara “Maria Delia”, della società di pesca Grupomar, in un tratto di mare aperto, a a più di 2.200 km dalla costa più vicina.

“Sono vivo e sto bene – ha commentato Timothy – non pensavo di riuscirci, soprattutto con l’arrivo dell’uragano”.