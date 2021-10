Come comporre l’arredo perfetto in azienda? Castellani Shop

Digita www.castellanishop.it e iscriviti ora alla newsletter, ricevi uno sconto del 3% sul tuo primo acquisto!

Il bisogno di arredi funzionali ed efficaci guida la scelta delle imprese. Che si tratti di industrie, negozi o uffici, Castellani Shop è in grado di rispondere alle aspettative con soluzioni d’arredo di qualità italiana, certificata dal MUN (Marchio Unico Nazionale): dalle scaffalature personalizzabili alle postazioni di lavoro. Un’offerta che unisce produttore e acquirente senza intermediazioni, con tante proposte in pronta consegna e possibilità di spedizione gratuita.

Castellani Shop non è un semplice e-shop, ma uno spazio digitale in cui ogni realtà aziendale trova gli elementi d’arredo che servono per ottimizzare i propri ambienti professionali, potendo contare su prodotti creati nel rispetto di norme e regolamenti relativi alla qualità. La durevolezza si sposa con una progettazione che dà centralità a funzionalità e usabilità.

Il catalogo riguarda tantissime soluzioni d’arredo, quali postazioni lavoro ufficio, sedie ergonomiche, banconi negozio, arredo mensa, armadi casellari, armadi di sicurezza, librerie. E poi scrivanie direzionali, cassettiere per ufficio, classificatori, cartelliere metalliche e molto altro ancora.

In particolare, l’e-shop permette di comporre scaffalature Castellani personalizzabili per ottimizzare ogni centimetro disponibile in azienda. Il rapporto privo di intermediazioni con il produttore consente la presentazione di condizioni d’acquisto competitive, che diventano ancora più vantaggiose grazie agli sconti della sezione Outlet.

Viene presentato anche il servizio di progettazione degli ambienti del cliente, grazie al contributo dell’Ufficio tecnico interno che provvede a compiere disegni e rendering sulla scorta delle specifiche esigenze.

Sono i vantaggi garantiti dall’offerta che hanno permesso a Castellani Shop di conseguire importanti attestati di qualità. Lo store figura infatti tra “Le Stelle dell’E-commerce 2020-21”, classifica realizzata dal Corriere della Sera in collaborazione con Statista, ed è inoltre tra le 750 eccellenze del commercio elettronico italiano 2021/22 secondo l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF).

