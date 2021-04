Come depilarsi senza dolore: consigli e rimedi naturali

Come depilarsi senza provare dolore si può grazie a metodi e soluzioni naturali che non arrecano fastidio.

Avere una pelle liscia e morbida è possibile grazie alla depilazione, un trattamento molto doloroso che non tutte sono in grado di sopportare. Qui ci sono alcuni trucchi e suggerimenti su come depilarsi in modo indolore a casa usando i giusti rimedi naturali.

Vediamo in cosa consiste.

Come depilarsi senza dolore

Il proverbio recita “Chi vuole apparire un po’ deve soffrire”, e per quanto riguarda la depilazione si può dire che è assolutamente così. La depilazione è da sempre un cruccio in quanto si associa a trattamenti che sono fastidiosi e dolorosi che non tutte le donne sono in grado di sopportare. A nessuna fa piacere occuparsi di depilazione in quanto provoca tagli, ferite, ecc.

Come depilarsi in modo indolore è assolutamente possibile, ma bisogna fare affidamento a tecniche di depilazione che possono aiutare. La depilazione di questo tipo è una tecnica che rimuove i peli superflui evitando di causare dolore e fastidio. I risultati sono efficaci e il soggetto in questione non prova nessun tipo di dolore o irritazione.

Per depilarsi senza sentire dolore, ci sono diverse tecniche che giungono in soccorso. Tra queste, vi sono la crema depilatoria e il rasoio considerate molto efficaci e che si possono fare a casa.

Inoltre, sono molto economiche, oltre a un dolore inesistente, sebbene i risultati non siano dei migliori in quanto i peli tendono a crescere in fretta.

Il laser e la luce pulsata sono due metodi di depilazione che agiscono sul bulbo pilifero attaccandolo per indebolirlo e rallentare la crescita dei peli. Sono due trattamenti assolutamente consigliati che non danno dolore e che apportano numerosi vantaggi.

Come depilarsi senza dolore: consigli

La depilazione è un trattamento necessario sia per uomini che donne, ma lo strappo dei peli porta a una sensazione di dolore che può essere più o meno maggiore a seconda dei vari soggetti e della zona del corpo.

La ceretta è uno dei metodi maggiormente dolorosi e fastidiosi per rimuovere i peli superflui, ma ci sono alcuni trucchi che permettono di non avvertire troppo la sensazione di dolore. Come depilarsi comporta anche una preparazione, quindi bisogna applicare una crema nella zona in cui avviene la depilazione. Per chi deve fare la ceretta in viso, si consiglia uno scrub in modo da rimuovere le cellule morte e i peli incarniti.

Prima di depilarsi è consigliabile un bagno in acqua calda per dilatare i pori che contengono i peli in modo che, non appena si passa alla ceretta, possano essere eliminati in maniera rapida senza subire troppi traumi. Dopo aver fatto il bagno e prima della depilazione, si applica un po’ di talco per asciugare la pelle e facilitare in questo modo la rimozione dei peli con la cera Black Waxing, il prodotto indolore migliore che si trova sul mercato.

Si consiglia di evitare di fare la depilazione dopo il pranzo o la cena dal momento che l’afflusso di sangue è maggiore e depilarsi risulta particolarmente doloroso. Niente consumo di caffeina o bevande gassate prima della depilazione poiché si tratta di alimenti che sensibilizzano la pelle. Nel caso di un evento importante, meglio depilarsi pochi giorni antecedenti in modo da evitare rossori. Chi usa un epilatore elettrico deve tenerlo ben appoggiato alla pelle per non provocare troppo dolore.



Come depilarsi senza dolore: miglior rimedio

Per depilarsi senza dolore, sono diverse le tecniche di depilazione e i prodotti, ma il migliore da usare attualmente è Black Waxing, la cera di color nero che non dà dolore e che ha un effetto a lunga durata. Una crema consigliata da esperti e consumatrici. Una crema professionale che si prepara in pochissimo tempo e non rilascia irritazioni o rossori, proprio perché molto delicata su ogni tipo di pelle. Ha una funzione idratante e ritardante.

Infatti, grazie proprio ai suoi ingredienti naturali e alla velocità di utilizzo senza dolore, è considerata la migliore crema per depilarsi. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Grazie a questa crema depilatoria, si rimuovono sia i peli superflui che quelli incarniti in pochissimo tempo dando una pelle liscia e morbida perfetta per la prova bikini. Inoltre, è una crema indolore, quindi adatta a tute coloro che nutrono un po’ di timore nel sottoporsi al trattamento della depilazione per la sensazione di fastidio e dolore che si avverte.

Non lascia né peli residui o danni alla pelle. Molto facile da usare perché basta riscaldarla, applicare il prodotto nella zona da depilare con l’aiuto di una spatola e attendere almeno due minuti prima che asciughi e poi strappare. Una depilazione rapida, immediata e soprattutto indolore. Black Waxing permette di ottenere una pelle perfetta evitando di usare epilatore elettrico, rasoio e altri strumenti specifici.

Una cera depilatoria adatta per pelli sensibili, delicate e secche. Si compone di principi attivi naturali come un mix di resine di ottima qualità che permettono di renderla molto elastica ritardando la crescita dei peli. Tra gli ingredienti principali, vi è la mimosa tenuiflora che lenisce la pelle in modo che sia morbida, aiuta a proteggerla da eczemi e ritarda l’invecchiamento cutaneo.

Una cera come Black Waxing, essendo una crema altamente ufficiale ed esclusiva non si può ordinare nei vari siti ecommerce come amazon ed ebay. Il solo metodo per ordinarla è tramite il suo sito ufficiale per cui bisogna collegarsi, inserire i propri dati personali e inviare l’ordine. La cera si trova in promozione momentanea a 49,99€ per due confezioni invece di 98€ con la spedizione gratuita. Per il pagamento sono accettabili modalità quali carta di credito, al corriere in contanti e Paypal.

