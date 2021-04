Come dimagrire camminando è possibile seguendo determinati consigli e ricorrendo a un buon integratore naturale.

Per chi vuole tornare in forma in tempi brevi, alla dieta bilanciata e al consumo di alimenti sani, è bene aggiungere anche dell’attività fisica come la camminata. Ecco come dimagrire camminando e le regole da seguire per apportare i giusti benefici al dimagrimento.

Come dimagrire con la camminata

Sebbene la camminata sia considerata una attività facile che possono eseguire tutti, se fatta con la dovuta costanza e il giusto allenamento permette di dimagrire in modo sano stando all’aria aperta. Camminare può aiutare a dimagrire, ma bisogna associare una alimentazione che sia sana e ben bilanciata.

Durante il giorno si percorrono diversi passi per andare a scuola, al lavoro o a fare la spesa, ma per dimagrire durante la camminata bisogna conoscere il metodo adatto per poterlo fare e ottenere importanti risultati e benefici. Per poter dimagrire bisognerebbe perlomeno camminare per una durata di 40 minuti per chi è poco allenato per poi aumentare arrivando a 80 minuti.

La velocità media è un altro importante dato che non bisogna assolutamente sottovalutare e per monitorarla è possibile contare su apposite applicazioni e anche dispositivi da polso per monitorarla in modo corretto. La velocità media per dimagrire con la camminata e riuscire a bruciare calorie dovrebbe essere tra i 4 e 4.5 km all’ora.

Per chi ha scelto di camminare per dimagrire bisogna prendere l’impegno in maniera seria. Se gli impegni lo permettono si può anche camminare per cinque giorni a settimana a una buona andatura non dimenticando di concedersi almeno due giorni per il riposo delle articolazioni e del corpo, in generale. In un’ora di camminata, è possibile anche perdere fino a 65 calorie durante la camminata se fatta a un buon ritmo.

Come dimagrire con la camminata: consigli

Per iniziare a dimagrire con la camminata bisogna, prima di tutto, impostare un buon programma di allenamento e cercare di rispettarlo in ogni punto. Uno dei primi passi da compiere è munirsi di scarpe che siano adatte alla stagione, quindi un paio di sneakers sono l’ideale per affrontare qualsiasi tipo di terreno.

L’abbigliamento deve essere adeguato e traspirante: una canotta e dei leggings sono perfetti per cominciare l’allenamento e la camminata per dimagrire. A seconda della stagione, si consiglia di munirsi di creme protettive durante la bella stagione e di un cappellino con visiera in modo d’affrontare le esposizioni solari.

Per chi suda molto si consigliano anche dei polsini da sfruttare in modo da potersi asciugare la fronte e il viso quando fa troppo caldo. La musica giusta può aiutare ad affrontare la camminata e darsi la carica nel modo corretto. Scegliere un percorso che non sia troppo isolato e poco illuminato onde evitare d’incontrare malintenzionati.

Portare con sé sempre una borraccia o bottiglietta d’acqua in modo da idratarsi durante la camminata per non perdere i sali minerali. Durante la camminata il bacino deve essere stabile e la postura eretta, oltre alle spalle non troppo rigide e alle braccia piegate per riuscire a svolgere questa attività nel modo migliore. Si consiglia di cominciare a passi lenti per poi proseguire e aumentare pian piano.

