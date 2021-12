Come dimagrire dopo Capodanno: dieta e rimedi naturali

Per dimagrire dopo Capodanno è fondamentale consumare alimenti sani, freschi e genuini, in modo da ritornare in forma e lasciare da parte i bagordi.

Mancano davvero poche ore e si dirà addio al vecchio anno per immergersi in quello nuovo. Dopo Capodanno si comincia a sentirsi più gonfi e appesantiti a causa dei bagordi e dell’alcol ingerito e proprio per questo motivo è importante cercare di perdere i chili accumulati. Nei prossimi paragrafi scopriremo come dimagrire dopo Capodanno e cosa mangiare.

Come dimagrire dopo Capodanno

Subito dopo Capodanno e il cenone, gli sgarri, gli stravizi che si è concessi, non c’è cosa migliore che cominciare il nuovo anno pensando al proprio benessere decidendo di dimagrire e perdere peso. Dopo aver salutato il vecchio anno, è giunto il momento di mettere da parte gli stravizi e i bagordi lasciando a riposo l’apparato digerente e il fegato che sono particolarmente appesantiti.

In questo paragrafo forniamo alcuni suggerimenti e consigli su come dimagrire adottando uno stile di vita salutare e sano evitando regimi punitivi che non hanno i benefici adeguati. Prima di tutto, bisogna eliminare tutti i cibi grassi e ricchi di calorie che si sono accumulati durante il cenone di Capodanno con gli amici.

La frutta secca ha tantissime calorie, ma sicuramente è ricca di grassi che combattono il colesterolo, quindi per dimagrire si consiglia di mangiarne una manciata durante lo spuntino di metà mattina o a merenda dal momento che fanno bene. Si consiglia anche di limitare gli alcolici bevendo un solo bicchiere di vino rosso a cena.

A tutti questi consigli su come dimagrire dopo il cenone di Capodanno, si abbina anche un po’ di esercizio fisico e attività motoria da fare, come una passeggiata o una corsetta. Inoltre, gennaio è l’occasione per i buoni propositi e quindi perché non cominciare il nuovo anno iscrivendosi in palestra per perdere rapidamente i chili accumulati.

Come dimagrire dopo Capodanno: dieta

Dopo i bagordi e il cenone di Capodanno, è molto importante eliminare i chili di troppo e quindi riuscire a dimagrire senza ricorrere a soluzioni drastiche seguendo una dieta che sia equilibrata e salutare. Passare da un eccesso all’altro è controproducente e non aiuta a dimagrire. Una buona dieta dimagrante è ciò che occorre per tornare in forma.

Come dimagrire è molto importante una dieta che sia ben bilanciata consumando pasti ipocalorici dopo le abbuffate del cenone. Le bevande alcoliche come gli aperitivi non vanno evitati del tutto, ma soltanto limitati in modo da non eccedere più del dovuto. Considerando che gennaio è un mese freddo, bisogna optare per degli alimenti che siano ricchi di nutrienti.

In ogni regime dimagrante su come dimagrire non devono mai mancare almeno 8 bicchieri di acqua per idratasi ed eliminare le scorie che si sono accumulate dopo il cenone di Capodanno. Per depurarsi e purificare l’organismo, n regime alimentare a base detox con zuppe, centrifugati, brodi, ma anche spremute a base di arance è perfetto.

Molto importante consumare frutta e verdura cotta e cruda dalle proprietà depurative e diuretiche che combattono i radicali liberi riequilibrando la flora intestinale. Ottimo consumare gli ortaggi di stagione come broccoli, verze, sedani e anche legumi che sono ricchi di proteine. La carne bianca come pollo e tacchino è indicata e consigliata, così come i formaggi magri e stagionati. Non mescolare carboidrati e proteine nello stesso piatto, ma consumare i primi a pranzo e gli altri a cena.

Come dimagrire dopo Capodanno: integratore

