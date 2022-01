Come dimagrire dopo le feste: dieta, attività fisica e integratori

Per dimagrire dopo il periodo festivo bisogna consumare pasti equilibrati, fare un po' di attività fisica e anche abbinare un integratore a base naturale

Il periodo festivo è finalmente giunto al termine. Per quanto sia piacevole, il consumo di determinati alimenti, quali Panettone, agnolotti, zampone, ecc. porta ad accumulare grassi e peso in eccesso. Per riuscire a tornare in forma dopo le feste, una dieta insieme a dell’esercizio fisico è la soluzione ideale. Cerchiamo di capire come dimagrire e ritrovare la forma perduta.

Come dimagrire dopo le feste: dieta

Il periodo delle feste che è appena terminato ha portato a lasciarsi andare a sgarri e varie tentazioni che hanno compromesso la linea e la salute. Per la remise en forme è fondamentale cambiare le proprie abitudini alimentari adottando uno stile di vita maggiormente sano ed equilibrato che permetta di dimagrire.

Come dimagrire dopo le feste è un percorso molto importante e significa tornare a seguire una alimentazione equilibrata a base di pasti delicati e ricchi di vegetali che apportano nutrienti all’organismo. I pasti devono essere ipocalorici e ben bilanciati. No alle diete fai da te, ma è bene preferire regimi equilibrati avvalendosi del consulto di un esperto del settore.

Nelle settimane post festività è bene cominciare a consumare alimenti come verdure che hanno vari nutrienti, tra cui sali minerali, vitamine e composti fitochimici. Molto importante consumare cibi che sono ricchi di fibre e che equilibrano le calorie che si sono accumulate durante il periodo festivo e che permettono di ritornare presto in forma.

La dieta del periodo post festività si compone di alimenti leggeri e sani. Mai dimenticare di saltare i pasti dal momento che sarebbe controproducente e nocivo. I cinque pasti della giornata, quindi colazione, spuntini di metà mattina e pomeriggio, ma anche pranzo e cena non devono mai mancare. Si consiglia anche di ridurre o eliminare il sale optando per erbe aromatiche e spezie come la curcuma che è base dell’integratore Piperina & Curcuma Plus.

Come dimagrire dopo le feste: attività fisica

Per dimagrire e perdere peso dopo le festività natalizie, è importante non solo seguire una dieta e una alimentazione sana, ma anche associare un po’ di esercizio fisico. La dieta non è sufficiente, in quanto ci sono anche altri accorgimenti utili per riuscire a recuperare la forma perduta. Bisogna fare un po’ di moto adottando uno stile di vita maggiormente dinamico.

Per tenere sotto controllo il peso bisogna aumentare l’attività sportiva. Non è necessario dedicarsi allo sport in maniera esagerata, ma basta anche solo una passeggiata a ritmo rapido da fare tutti i giorni per apportare benefici, non solo al fisico, ma anche all’aspetto psicologico. Secondo gli esperti, non c’è uno sport migliore di un altro.

La cosa importante è dedicarsi con costanza e passione all’esercizio trovando una attività fisica che piaccia e diverta al tempo stesso. Bisogna essere costanti e motivati, poiché solo in questo modo è possibile ottenere importanti risultati su come dimagrire ed eliminare i chili in eccesso accumulati durante il periodo natalizio.

L’ideale sarebbe dedicare all’allenamento almeno 45 minuti al giorno per trasformare la massa grassa in magra. Gli esercizi di total body o gli sport che permettono a tutte le parti di lavorare sono quelli più adatti poiché permettono di migliorare la forma fisica. Si possono anche fare dei workout per delle zone specifiche, magari usando delle bande elastiche o attrezzi. Gli esercizi cardio sono perfetti per tonificare e dimagrire.

Come dimagrire dopo le feste: integratore

Per recuperare la forma fisica, insieme alla dieta e all’attività fisica, si può abbinare un buon integratore e il migliore, in base al parere di esperti e consumatori, è proprio Piperina & Curcuma Plus, di origine italiana e notificato dal Ministero della Salute per la sua efficacia. Un integratore con ingredienti naturali che si vende sotto forma di compresse.

Un prodotto che velocizza il metabolismo, brucia le calorie in eccesso, apporta benefici e miglioramenti all’assimilazione digestiva e funzionalità epatica, oltre a regolare la motilità dell’intestino. Sazia, impedendo di abbuffarsi e ha proprietà detox per il fegato, l’intestino e i reni in modo da raggiungere la forma fisica per diverso tempo.

E’ inoltre notificato come funzionante anche dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Piperina & Curcuma Plus è adatto a tutti coloro che vogliono perdere peso in modo salutare e sano. Non è indicato alle donne in gravidanza e ai soggetti che hanno problemi a livello gastrointestinale. Basta una compressa prima dei pasti principali insieme a un bicchiere di acqua abbondante.

Un integratore privo di controindicazioni o effetti collaterali, a base di principi attivi naturali come la piperina, che contiene capsaicina, presente nel pepe nero che velocizza il processo metabolico permettendo di perdere peso rapidamente; la curcuma, una spezia che si usa nella cucina orientale, che elimina le scorie e le tossine in eccesso depurando l’organismo e il silicio colloidale che protegge la pelle, i tendini e le ossa, oltre a rendere maggiormente efficace i due componenti essenziali.

Non ordinabile nei negozi o e-commerce, è disponibile soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove basta compilare il modulo con i dati e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Ha un costo di 49€ per 4 confezioni invece di 196 con il pagamento a scelta tra carta di credito, Paypal e anche contanti al corriere alla consegna.

