Come dimagrire e menù settimanale

Come dimagrire consumando alimenti che siano sani ed equilibrati, oltre che bilanciati, permette di aiutare a perdere peso e avere una linea snella.

I chili in più sono fonte di disagio e di insicurezza, proprio per questo risulta molto importante riuscire a buttare giù i grassi in eccesso seguendo una dieta adatta e sana. Nei prossimi paragrafi è possibile trovare alcuni consigli su come dimagrire insieme a un menù settimanale da seguire in ogni passo per ottenere ottimi risultati.

Come dimagrire

Se si è lasciati andare a stravizi e abbuffate, è giunto il momento di rimettersi in forma iniziando un percorso dietetico che aiuti a eliminare i grassi in eccesso e perdere peso. Dimagrire seguendo un regime che sia sano ed equilibrato è assolutamente possibile. Bisogna partire da alcune modifiche nella propria vita e anche dedicarsi all’attività fisica.

Per riuscire a perdere peso, qui si trovano alcuni consigli e suggerimenti su come dimagrire e avere un fisico sano e in forma. Si consiglia di consumare cibi integrali che sono ricchi di fibre, come il pane, il riso, ma anche la pasta integrale che aiutano a digerire molto meglio rispetto a quelli con farine bianche, oltre al fatto che sazino maggiormente.

Non bisogna mai saltare la colazione che è il pasto fondamentale della giornata. La frutta e la verdura sono essenziali e andrebbero consumate a ogni pasto in quanto ricche di tutti i nutrienti necessari e utili. Si consigliano almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno da consumare sia cruda che lessa, ma anche in frullati magari a colazione o a merenda.

No a tutti quegli alimenti quali dolci, bibite gassate, insaccati, fritture, salumi che fanno ingrassare e non sono utili a dimagrire o perdere peso. Infine, abbinare un po’ di attività fisica che può essere una camminata a passo rapido oppure la corsa. Questa attività insieme ai giusti alimenti aiuta a dimagrire nel modo giusto e corretto.

Come dimagrire: menù settimanale

Seguire una dieta significa dimagrire in modo sano, ma anche sapersi alimentare con cibi che fanno bene al fisico e alla salute, in generale. Per chi vuole dimagrire, qui è possibile trovare un menù settimanale che è strutturato in una serie di pasti da consumare durante la settimana e che permette di perdere fino a 7 kg in poco tempo. Ecco come seguirlo e un esempio:

Lunedì:

Colazione: tè o un frullato di frutta

Spuntino di metà mattina: un biscotto integrale

Pranzo: pasta integrale con verdure

Merenda: un frutto

Cena: vellutata di ceci e degli spinaci

Martedì:

Colazione: tè verde o yogurt

Spuntino: un frutto

Pranzo: spaghetti integrali insieme a un po’ di insalata

Merenda: un frutto

Cena: branzino al forno e un frutto

Mercoledì:

Colazione: più o meno simile agli altri giorni

Spuntino: un biscotto integrale

Pranzo: insalata con uova e pane integrale

Merenda: un frullato

Cena: pesce con verdure di stagione

Giovedì:

Colazione: tè verde senza zucchero

Spuntino: delle fette biscottate

Pranzo: riso con hummus di ceci e delle verdure

Merenda: un mandarino

Cena: minestrone di verdure

Venerdì:

Colazione: una spremuta di arancia e dei fiocchi d’avena

Spuntino: un melograno

Pranzo: una zuppa e delle verdure

Merenda: un frullato

Cena: insalata di verdure miste e un frutto come la mela

Sabato:

Colazione: tè verde non zuccherato e biscotti integrali

Spuntino: una manciata di noci

Pranzo: insalata con gamberetti e verdure

Merenda: frutta secca

Cena: una pizza integrale con pomodoro

Domenica:

Colazione: biscotti integrali o cereali

Spuntino: un arancio

Pranzo: pasta di verdure e una fetta di carne di tacchino con un po’ di olio

Merenda: frullato

Cena: zuppa di zucca e delle verdure.

Come dimagrire: miglior integratore

Per poter dimagrire, insieme al menù settimanale si consiglia di aggiungere un buon integratore e il migliore al momento, secondo esperti e consumatori, è Piperina & Curcuma Plus, che è made in Italy. Un integratore che permette di bruciare le calorie in eccesso stimolando il metabolismo, sazia evitando le abbuffate e gli stravizi e ha proprietà depurative per il fegato, reni e anche intestino mantenendo la linea per diverso tempo.

Grazie ai benefici riscontrati, è attualmente l’integratore dimagrante è il più abbinato nelle varie diete.

Ha ricevuto riconoscimenti dal Ministero della Salute per i vantaggi che apporta e consigliato da esperti e consumatori. Non è indicato alle donne in gravidanza o a chi ha problemi gastrointestinali. Si consiglia una compressa prima dei pasti insieme a dell’acqua.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Piperina & Curcuma Plus funziona anche perché al suo interno vi sono componenti di tipo naturale che non hanno controindicazioni o effetti collaterali. Si trova la piperina che aiuta a dimagrire rapidamente in quanto stimola il metabolismo; la curcuma che depura ed elimina scorie e tossine in eccesso e il silicio colloidale che protegge la pelle, i tendini e le ossa dando maggiore efficacia ai due componenti essenziali.

Esclusivo e originale, non si ordina nei negozi fisici oppure e-commerce, ma bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo e attendere per la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine effettuato. Ha un costo di 49€ per 4 confezioni invece di 196 con pagamento con Paypal, la carta di credito oppure in contanti.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.