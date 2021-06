Come è andato il primo incontro fra Joe Biden e Vladimir Putin

Milano, 17 giu. (askanews) – “Un lampo di fiducia”. Vladimir Putin ha descritto così, citando Tolstoj, il vertice con Joe Biden, il primo incontro fra i due, il primo confronto fra Russia e Usa dopo l’era Trump. Quasi 4 ore di colloqui a Ginevra, entrambi i leader hanno parlato con grande rispetto reciproco, ma in cui non sono state prese decisioni forti per appianare le divergenze che hanno fatto crollare i rapporti fra le due potenze ai minimi storici.

“Su molti punti abbiamo divergenze, ma dal mio punto di vista entrambe le parti hanno manifestato la volontà di comprendere e di cercare il modo di far convergere le posizioni. La conversazione è stata costruttiva”, ha detto a fine summit Putin.

“Devo dire che il tono di tutto l’incontro, di circa 4 ore, è stato buono, positivo”, ha fatto eco Biden.

Strette di mano, pochi sorrisi, una dichiarazione congiunta contro la guerra nucleare che “non può essere vinta e non deve essere combattuta”, hanno scritto i due leader.

Fra i temi l’Ucraina, lo scambio di detenuti e la cyber security. “Un banco di prova”, lo ha definito Biden, per provare a riavviare il disgelo.