Come è morto l'orso M62? L'ipotesi in attesa dell'autopsia

Come è morto l'orso M62? L'ipotesi in attesa dell'autopsia

Come è morto l'orso M62? L'ipotesi in attesa dell'autopsia

Uno scontro fatale con un altro maschio adulto più forte. Questa è l'ipotesi, in attesa dell'autopsia, per la morte dell'orso M62.

Come è morto l’orso M62? L’ipotesi, in attesa della risposta dell’autopsia, è che possa essersi scontrato con un orso maschio adulto più forte.

Come è morto l’orso M62? L’ipotesi in attesa dell’autopsia

Uno scontro fatale con un altro maschio adulto più forte di lui. Questa è l’ipotesi, secondo il Corpo forestale trentino, più probabile per quanto riguarda la morte dell’orso M62, uno di quelli ritenuti “problematici”, come MJ5 e JJ4. L’ipotesi si basa sulle ferite che sono state ritrovate sulla carcassa dell’animale, che è stato trovato morto sul gruppo del Brenta, sopra il lago di Molveno. Per il momento, però, si tratta solo di un’ipotesi, perché le risposte certe arriveranno dall’autopsia.

L’ipotesi di un’aggressione da parte di un altro maschio

Prima di avere una risposta certa, bisogna attendere le analisi che arriveranno nei prossimi giorni dai laboratori dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. L’ipotesi di un’aggressione fatale da parte di un altro maschio è la più accreditata al momento, visto che gli scontri tra orsi avvengono tutto l’anno, soprattutto nella stagione degli accoppiamenti, che è già iniziata, e per via delle ferite trovate sulla carcassa dell’animale. M62 aveva 5 anni.