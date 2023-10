Sono ancora molti i punti da chiarire per determinare come sia effettivamente morto Oumar Dia: in attesa di scoprire la verità su quanto accaduto, la madre del detenuto di 21 anni ha ripercorso gli ultimi giorni di vita del figlio ai microfoni di Fanpage.it.

Come e perché è morto Oumar Dia?

Oumar Dia, nato e cresciuto a Bergamo, è morto all’ospedale di Rozzano, a Milano. Era rinchiuso nel carcere di Opera, sempre nel capoluogo lombardo, quando è stato ricoverato d’urgenza in ospedale nel reparto di terapia intensiva per cause in fase di accertamento.

Il decesso del 21enne è oggetto di indagine poiché sull’accaduto continuano a proliferare dubbi.

Alla luce delle informazioni sinora diffuse, pare che il ragazzo fosse inizialmente detenuto a Bergamo per poi essere trasferito a Opera. Il motivo del trasferimento non è noto, proprio come quello che lo ha costretto al ricovero in ospedale.

I misteri che avvolgono la vicenda hanno spinto i familiari del giovane a chiedere chiarimenti al fine di scoprire la verità sulla tragedia che ha colpito la loro famiglia.

Il racconto della madre

Ai microfoni di Fanpage.it, la madre di Dia ha ripercorso gli ultimi giorni di vita del figlio, facendo partire il suo racconto dalla giornata di sabato 21 ottobre.

“Sabato siamo andati in ospedale a Rozzano. Quando siamo entrati nella stanza dell’ospedale in cui era ricoverato, lo abbiamo trovato con un sondino per mangiare, le flebo e un altro macchinario per farlo respirare”, ha detto la donna a Fanpage.it.

“Una volta usciti da lì, non abbiamo trovato un hotel dove trascorrere la notte. Allora siamo saliti e scesi dai tram fino all’alba così da evitare di vagare in strada. Siamo entrati in un bar dove siamo andati in bagno e abbiamo fatto colazione. Alle 10 siamo tornati all’ospedale dove ci hanno detto che saremmo potuti entrare nella stanza di Oumar a mezzogiorno. Siamo tornati a casa verso le 22. Ero stanchissima”, ha aggiunto.

La richiesta di verità

La madre del 21enne, poi, ha spiegato che nella giornata di martedì 24 ottobre le è stato comunicato che il quadro clinico del figlio stava rapidamente peggiorando. “Siamo tornati in ospedale martedì. La dottoressa mi ha detto che era in coma irreversibile e che non sarebbe uscito dalla terapia intensiva. Le ho chiesto se quanto detto significava che sarebbe morto. Mi ha fatto un cenno di sì con la testa”, ha rivelato. “Insieme a mio marito, siamo rimasti lì a recitare il Corano. Il papà gli ha detto: ‘Oumar rispondi’. Io, invece, gli ho detto: ‘Oumar ti aspettiamo a casa, so che mi senti’. Poi abbiamo continuato a pregare”.

Appena 24 ore dopo, i medici hanno comunicato alla coppia che la situazione era ormai disperata. “Sono tornata nuovamente mercoledì in ospedale. Ci hanno detto che non c’era più speranza”, ha detto la mamma di Dia. “Sono entrata nella sua stanza e ho pregato per lui. Gli ho detto: ‘Oumar sono contentissima di te, ma non ti lasciare andare adesso’. Ho pregato ancora”.

Giovedì 26, infine, la donna ha saputo che il figlio era morto. “Sentivo i rumori dei macchinari, ai quali era attaccato e pensavo che si stesse riprendendo. Poi è arrivata la dottoressa e mi ha detto: ‘Purtroppo è morto’. Ho pianto tanto. Sono uscita dalla stanza e ho chiamato mio marito”, ha concluso, ribadendo di voler scoprire la verità sulla prematura scomparsa del giovane.