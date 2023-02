In questi ultimi giorni del mese di febbraio, le temperature stanno cambiando e scendendo. Proprio questo cambiamento climatico ha portato a una presenza delle cimici in casa che risentono delle temperature basse per cui si rifugiano negli appartamenti. Qui scopriamo come poterle eliminarle in modo definitivo con metodi naturali.

Cimici a febbraio

Subito dopo le zanzare e le blatte, le cimici sono tra gli insetti maggiormente odiosi e fastidiosi che possano entrare in casa, sebbene siano del tutto innocue, dal momento che non causano punture. Sarà per il loro modo di volare non armonioso e il contino sbatacchiare, ma sono alquanto fastidiose e insopportabili.

Nonostante il mese di febbraio stia giungendo ormai al termine, le cimici che, solitamente compaiono soltanto verso settembre od ottobre, continuano ancora a essere presenti nelle case e negli appartamenti. Ve ne sono di varie specie: tra cui la verde, la più comune e diffusa, ma anche l’asiatica che, come dice il nome, è originaria del’oriente e dannosa per le coltivazioni.

Sono del tutto innocue, ma possono causare dei danni alle piante e all’agricoltura, in generale, di cui si cibano. Proliferano soprattutto nelle zone di campagna e nei pressi di zone agricole. Un altro aspetto che le contraddistingue è sicuramente la puzza che emanano non appena si rendono conto di essere minacciate.

Cimici a febbraio: cause

Sebbene il mese di febbraio stia per giungere a conclusione dando così poi l’appuntamento a marzo e, quindi a temperature più miti, in casa, lungo i mobili, sulle tende o anche nei panni stesi ad asciugare, è ancora possibile scorgere alcuni esemplari e specie di cimici che entrano negli appartamenti, molto probabilmente per ripararsi.

In casa tendono a entrare soprattutto per cercare calore e tepore. Infatti, è possibile trovarle soprattutto nei pressi di fonti di illuminazione, quindi lampadari o anche vicino ai termosifoni dove si rifugiano per riscaldarsi dal momento che mal gestiscono il freddo e le temperature rigide del mese di febbraio.

Si nutrono principalmente di linfa delle piante, per cui se in casa si hanno dei fiori o anche delle piante verdi sicuramente le cimici ne sono attratte per cui tendono a entrare. In questo periodo dell’anno, quindi il mese di febbraio, è possibile trovarne qualche specie, proprio perché entrano in casa per sfuggire al freddo rifugiandosi in intercapedini, tapparelle e soffitte.

Nel momento in cui decidono di sostare in casa durante l’inverno o il mese di febbraio non è sicuramente per nutrirsi, quindi per il cibo, quanto per nidificare e riprodursi in zone calde. Le fessure e le crepe sono le prime zone da cui entrano, così come gli zaini e i trolley dove possono nascondersi all’interno.

Cimici a febbraio: rimedio

Considerando che anche nel mese di febbraio la presenza delle cimici continua a essere massiccia nelle case, è possibile affidarsi a dei metodi e rimedi che sono efficaci e duraturi nel tempo. Il migliore, secondo i consumatori, è Ecopest Home, un repellente a ultrasuoni che non è invasivo, oltre a essere una opzione per i pesticidi e veleni che sono dannosi.

Un dispositivo a ultrasuoni che sono non udibili all’orecchio umano, ma che questi insetti possono captare molto bene al punto da non avvicinarsi alla casa. Un repellente che tiene lontano questi insetti, ma anche le zanzare, gli scarafaggi, le blatte e i roditori, semplicemente collegandolo alla presa di corrente.

E’ riconosciuto universalmente come il miglior rimedio contro le cimici

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Di dimensioni compatte, è adatto sia per l’interno che l’esterno della casa, ma anche durante il viaggio o nei luoghi di vacanza. Permette di avere una casa libera da questi ospiti sgraditi e non risulta essere nocivo per gli animali domestici o esseri umani. Una soluzione adatta, anche in termini economici e di salvaguardia dell’ambiente dal momento che è ecologico.

Permette di proteggere la casa senza inquinare, emettere odori o disturbare dal momento che è silenzioso e inodore.

Ordinare questo dispositivo è molto semplice e facile dal momento che bisogna collegarsi qui al sito ufficiale del prodotto poiché originale ed esclusivo, quindi non reperibile nei negozi o Internet. Bisogna lasciare i dati personali nel modulo, attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine per poi approfittare della promozione di due dispositivi di Ecopest Home a 49,90€ invece di 98 con pagamento alla consegna in contanti, Paypal o anche carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.