Come eliminare le cimici asiatiche da casa: miglior rimedio

Le cimici asiatiche, presenti in casa o giardino, si allontanano con rimedi naturali come lavanda o aglio o con il miglio rdispositivo in commercio.

Questo periodo dell’anno può essere alquanto difficoltoso da vivere, non solo per le temperature che si abbassano, ma anche per degli ospiti inattesi che giungono in casa. Questa è infatti la stagione delle cimici asiatiche che entrano nell’abitazione, ma che si possono allontanare con i migliori rimedi naturali a disposizione.

Come eliminare le cimici asiatiche da casa

Negli ultimi anni questa specie di cimice sta diventando sempre più pericolosa per le coltivazioni e piantagioni. Le cimici asiatiche sono presenti nelle nostre abitazioni dove possono trovare rifugio e svernare in attesa di un posto caldo e accogliente per il periodo invernale. L’autunno è il periodo peggiore proprio perché si rifugiano in negozi e case seminando il panico e minando la tranquillità.

Sono diversi i metodi che permettono di allontanarle dalla propria casa evitando così di trovarsene alcune specie in testa non appena si apre la tenda. Prima di tutto, è bene sapere che questi insetti non sono assolutamente pericolosi né per l’uomo, ma neanche per gli animali domestici. Non portano nessuna malattia, ma sono alquanto fastidiose.

Per allontanare le cimici asiatiche, non è necessario usare sostanze come i pesticidi che risultano essere dannosi e ricchi di sostanze tossiche. Trovare i giusti metodi per eliminarle e allontanarle dalla propria abitazione è utile per evitare di avere la casa infestata da questi insetti. Si consiglia sempre di scuotere il bucato prima di riportarlo dentro perché possono nascondersi nelle pieghe dei panni.

Usare metodi naturali permette di liberarsene in modo corretto senza causare danni agli esseri umani, ma neanche agli animali domestici che con noi vivono. I rimedi casalinghi oppure prodotti a base naturale servono ad allontanarle in modo sano e salutare per il benessere di tutti.

Come allontanare le cimici asiatiche: consigli

L’olfatto delle cimici asiatiche è molto sensibile e potente, per cui è bene utilizzare dei rimedi naturali che possano allontanarle senza problemi dalla casa. Secondo il parere degli esperti, mettere dei mazzetti di lavanda o cannella accanto alle porte e alle finestre, luoghi di ingresso per questi cimici, permette di tenerle lontane da casa.

La coltivazione di erbe aromatiche come timo e rosmarino che hanno un odore mal tollerato da questi insetti, aiuta ad allontanarle, non solo dalla casa, ma anche dal giardino. Coltivare nel proprio orto alcune di queste piante aiuta sicuramente a scacciare le cimici asiatiche nei pressi dell’abitazione.

Un’altra soluzione, sempre a base naturale e molto efficace, oltre a essere poco costosa per tenerle lontano da casa, è posizionare degli spicchi d’aglio vicino alle finestre o ai caloriferi dal momento che le cimici asiatiche si avvicinano a queste zone per ripararsi dal freddo. Ci sono poi dei rimedi tecnologici come Ecopest Home che non è assolutamente dannoso, ma molto utile per tenere lontano qualsiasi tipo di insetto.

In casa, per tenerle lontane è possibile chiudere le finestre e le porte che sono i loro luoghi preferiti di accesso. Tenere la luce accesa impedisce a questi insetti di entrare in casa e andarsi ad annidare nei nei pressi del lampadario. Si possono anche preparare decotti a base di aceto bianco, acqua distillata o erbe aromatiche. Basta semplicemente creare un composto per poi spruzzarlo vicino alle finestre o alle porte.

Come allontanare le cimici asiatiche: miglior rimedio

Tenere lontano le cimici asiatiche dalla propria casa è facile se ci si affida a rimedi validi ed efficienti. Il migliore, secondo il parere dei consumatori che mi hanno verificato l’efficacia, è Ecopest Home. Si tratta di un prodotto innovativo in tal senso che scaccia queste questi insetti dalla propria casa.

Una formula innovativa che, basandosi sulla tecnologia elettromagnetica e gli ultrasuoni, inudibili all’orecchio umano, permette a qualsiasi insetto di stare lontano dall’abitazione. Funge da barriera naturale proprio contro questi insetti che neanche si avvicinano alla casa.

Grazie ai benefici riscontrati è definito il miglior rimedio naturale contro le cimici.

Ecopest Home è particolarmente efficace, non solo nei confronti delle cimici asiatiche, ma anche di altri insetti come le blatte, gli scarafaggi, i pesciolini d’argento e i roditori. Una soluzione del genere è perfetta anche perché dona un ambiente accogliente in cui poter stare.

È l’alternativa migliore ai pesticidi che sono dannosi. Con questo repellente tecnologico, si mette al sicuro la vita degli esseri umani e degli animali domestici. È molto piccolo, di dimensioni contenute, sicuro e quindi adatto per poter soggiornare anche nella camera dei bambini. Bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica.

Ecopest Home è silenzioso, inodore quindi non emette nessun tipo di odore quando è acceso e si può lasciarlo tutti i giorni della settimana in funzione garantendo la massima protezione. Inoltre, copre un raggio d’azione di 250 metri quadrati proteggendo ampiamente la propria casa.

Per ordinare questo dispositivo, originale ed esclusivo, bisogna soltanto collegarsi al sito ufficiale del prodotto, inserire le informazioni nel modulo e approfittare così della offerta che prevede due dispositivi al costo di 49,90 invece di 98 con il pagamento possibile nei seguenti modi: Paypal, carta di credito e la formula del contrassegno, quindi in contanti al corriere alla consegna.