Come eliminare le cimici dalle valigie dopo essere tornati dalle vacanze?

Secondo uno studio, il metodo più efficace per eliminare insetti come le cimici dalle valigie è utilizzare il calore del forno

A volte può capitare che, tornati dalle vacanze in cui si è soggiornato in un hotel o in un Bed and Breakfast, ci accorgiamo che le nostre valigie sono “infestate” da qualche insetto indesiderato. Soprattutto le cimici, molto spesso, possono fare capolino tra i nostri bagagli e eliminarle può non essere così semplice.

Cimici nelle valigie dopo le vacanze: la soluzione può essere il forno

Una ricercatrice californiana ha pubblicato uno studio in cui spiega qual è la soluzione per questo problema degli insetti. Forse inaspettatamente la soluzione può essere il forno di casa. Esponendo un bagaglio a una temperatura tra i 70 e i 75 gradi per alcuni minuti le eventuali cimici che si trovavano sulla superficie della valigia vengono, infatti, uccise.

La soluzione in numeri

Lo studio pubblicato sul Pest Management Science spiega che, in soli sei minuti a 70 gradi, tutti gli insetti muoiono. Questo metodo ha creato molto interesse, e diversi esperti hanno spiegato che si tratta di qualcosa di efficace e amico dell’ambiente, tuttavia potrebbe non essere efficace al 100% se applicato in altri contesti: “Ma le cimici che si trovano sulla superficie esterna di una valigia sono uno dei pochi casi in cui sono più vulnerabili a veloci esposizioni di calore.”