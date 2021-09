Come eliminare le cimici in modo efficace

Per eliminare in maniera rapida ed efficace, è possibile affidarsi ad alcuni consigli e al miglior rimedio che aiuta a tenerle alla larga.

Sono diversi gli insetti che possono insinuarsi in casa durante la stagione autunnale. Tra quelli maggiormente fastidiosi e anche puzzolenti, vi sono sicuramente le cimici che giungono nelle abitazioni cercando riparo e calore dai primi freddi. In questi paragrafi, spieghiamo alcuni metodi e consigli per eliminarle.

Come eliminare le cimici

Con la fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno, quindi con i primi freddi e le temperature che tendono ad abbassarsi, si presentano nelle case le cimici. Ve ne sono di vario tipo: le verdi, di colore marrone sino alle cimici dei letti o a quelle asiatiche. Sono insetti che tendono a nutrirsi di foglie, frutta e ortaggi e si trovano anche nelle colture o nell’orto.

Sono insetti fastidiosi anche perché emettono un odore particolarmente sgradevole che allontana i predatori. Per eliminarle, sono in molti a usare un insetticida, ma questa soluzione non è la più adatta dal momento che si compongono di elementi che possono essere dannosi per gli umani e gli animali, in generale.

Al posto dell’insetticida, sono diverse le soluzioni e metodi che possono aiutare ad allontanare le cimici in casa, ma anche dall’orto e dalle altre piante. I metodi di cui parliamo qui permettono di ottenere un ottimo risultato e si tratta di suggerimenti e soluzioni ecofriendly che non danneggiano e permettono di eliminare in maniera definitiva ed efficace le cimici sia verdi che marroni, ma anche quelle dei letti.

Dal momento che si nutrono di piante, è possibile posizionare sul proprio balcone o davanzale della finestra una pianta che è particolarmente invisa alle cimici. Il basilico o l’aglio che è un antiparassitario emanano un odore che non è amato da questi insetti per cui tendono ad allontanarsi rapidamente.

Come eliminare le cimici: consigli

Insieme ai rimedi naturali, ci sono anche dei validi ed efficaci consigli e suggerimenti che possono essere particolarmente funzionali per eliminare le cimici in modo rapido. Installare delle zanzariere nei balconi o alle finestre della casa protegge da questi fastidiosi insetti ed evita che entrino in casa disturbando con il loro suono.

Come altri insetti, anche le cimici entrano in casa dalle porte o dalle finestre oppure da alcune fessure. Per questa ragione, un consiglio utile, non solo per allontanarle, ma anche per eliminarle è provare a sigillare queste zone e angoli usando del silicone oppure dello stucco. Si consiglia anche di eliminare le fonti di umidità sia all’interno che esterno della propria casa dal momento che questi insetti prediligono ambienti umidi.

Basta diluire alcune gocce di tea tree oil con un po’ di acqua per poi spruzzarlo nelle zone della casa, quali finestre o porte da dove arrivano le cimici in modo da eliminarle e allontanarle in maniera definitiva. Un olio dall’aroma particolarmente intenso che non è gradito a questi insetti. Si può anche aggiungere al detersivo in modo da tenerle lontane dai panni e gli abiti che si stendono.

Le cimici amano cibarsi di vegetali, quindi buona norma sarebbe quella di effettuare una buona manutenzione del giardino e dell’orto eliminando i rami secchi. Se si ha legna da ardere, è meglio posizionarla in un luogo diverso e lontano da casa dal momento che questi insetti possono intrufolarsi all’interno.

Come eliminare le cimici: miglior rimedio

Oltre ai consigli e rimedi naturali che sono stati suggeriti, un rimedio altrettanto efficace e soprattutto non nocivo è Ecopest Home, un repellente innovativo che allontana non solo le cimici, ma anche altri insetti quali falene, moscerini e zanzare, compreso i roditori. Una alternativa maggiormente salutare e più innocua rispetto ai pesticidi.

Un dispositivo che funziona grazie alla doppia tecnologia: a interferenza magnetica e ultrasuoni che risulta essere impercettibile sia agli animali domestici che si hanno in casa, ma anche agli esseri umani. Un prodotto utile da tenere in ogni stanza della casa per tenerle lontane e garantirsi zone di relax e di tranquillità senza disturbi o fastidi.

Per chi volesse ordinarlo (o per saperne di più) consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest Home è sicuro e testato per tutta la famiglia, al punto che è possibile posizionarlo anche in camera dei bambini. Piccolo e potente, non ingombra. Pratico e portatile, si può portare ovunque, anche in viaggio oppure in ufficio. Copre un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati, non è nocivo e protegge h24 senza l’uso di additivi chimici.

Ha un funzionamento molto semplice anche perché basta semplicemente attaccarlo alla presa di corrente affinché cominci a funzionare allontanando qualsiasi tipo di insetto e di roditore.

Considerando che è originale ed esclusivo, non si può reperirlo od ordinarlo online o nei negozi fisici. Per poterne beneficiare, l’utente deve digitare il sito ufficiale del prodotto, riempire il modulo nella sezione Compila con i propri dati e inviarlo. Ecopest Home ha un costo promozionale di 49,90€ per due confezioni invece di 100€. Per il pagamento, bastano alcuni dei seguenti metodi: Paypal, carta di credito o direttamente in contanti al corriere non appena giunge a recapitare il pacco.

