Come eliminare le formiche rosse in casa

Chiudere le porte e le finestre, le crepe con del silicone, tenere la casa pulita permette di tenere lontane le formiche rosse dalla propria abitazione.

I primi caldi di questi giorni possono far giungere in casa ospiti che non sempre risultano essere bene accetti. Tra questi, vi sono sicuramente le formiche rosse, insetti che entrano nelle abitazioni per i motivi più diversi per cui è bene trovare delle soluzioni e rimedi adeguati in modo da eliminarle in maniera definitiva e salutare.

Formiche rosse in casa

Tra i vari insetti che possono giungere in casa vi sono anche le formiche di cui esistono vari esemplari. Le formiche rosse sono una specie che, proprio come le altre, può entrare in casa. Si differenziano da altre specie, come la nera o quella del legno, perché sono molto più piccole e tendono a mordere.

Arrivano a una dimensione di 9-11 millimetri con un peso che va dai 7 ai 14 milligrammi, quindi molto più piccole rispetto ad altri esemplari. Si nutrono prevalentemente di insetti e costruiscono il proprio nido fino ai boschi o alle radure, anche se non disdegnano le abitazioni per cui è possibile trovarle.

Sebbene le formiche rosse tendano a mordere, non sono considerate particolarmente pericolose. Se non tenute sotto controllo possono esplorare e colonizzare anche l’ambiente domestico per cui è bene fare molta attenzione e cercare dei rimedi per evitare che possano entrare in casa attraverso vari varchi.

Infatti, le formiche rosse giungono nelle abitazioni domestiche passando dalle crepe e dalle fessure che vi sono intorno alle finestre, i telai delle porte oppure gli infissi. Si consiglia di prestare particolare attenzione proprio a questi ingressi e zone della casa. Molto importante verificare il punto di ingresso in modo da impedirne l’accesso

Formiche rosse in casa: cause

Si tratta di un tipo di formica diversa rispetto alla specie nera e un po’ meno diffusa, ma comunque presente in zone agricole e aree residenziali. Non sono pericolose, ma le formiche rosse possono pungere creando prurito e una sensazione non piacevole. Ai primi caldi della stagione possono entrare in casa in cerca di cibo dopo essere state in letargo per un po’ di tempo.

Gli avanzi di cibo, le briciole di pane sul pavimento e i dolci sono la loro passione e, proprio per questa ragione, tendono a entrare in casa. Si possono trovare vicino ai bidoni della spazzatura oppure in cucina o ancora nella dispensa, in tutti quei luoghi dove possono trovare del cibo per nutrirsi.

Si possono anche infilare nelle fessure e crepe dei muri, passare tramite le finestre o telai delle porte. Vi sono anche formiche rosse che possono insinuarsi nelle piante che si ha in casa o sul balcone. Nel momento in cui una di loro annusa o trova del cibo, ritorna al nido ad avvertire tutte le altre in modo che possano cibarsi.

Si consiglia di tenere gli alimenti in contenitori che siano chiusi ermeticamente e la casa deve essere in ordine e pulita. Bisogna poi passare il pavimento e il terrazzo con l’aspirapolvere in modo da rimuovere tutte le briciole e residui di cibo in modo che non entrino. Controllare gli infissi e le crepe sigillandole con delle stucco o silicone per impedirne l’accesso.

Formiche rosse in casa: rimedi senza veleni

Per eliminare e scacciare le formiche rosse da casa, è possibile usare una soluzione e rimedio efficace come Ecopest Home, considerato la valida alternativa a veleni e pesticidi che sono dannosi sia per l’uomo che gli animali domestici. Un dispositivo che permette di proteggere la famiglia da questi insetti.

Un repellente che funziona tramite la doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni tenendo lontano non solo le formiche rosse, ma anche zanzare, vespe, mosche e persino i roditori che possono giungere in casa. Un dispositivo molto semplice da usare: basta collegarlo alla corrente elettrica per attivarlo.

Copre una superficie fino a 250 metri quadrati per una protezione totale e completa di ogni ambiente della casa. Una soluzione vincente e dal costo irrisorio che permette di liberarsi per sempre da questi insetti in modo sano ed efficace. Dona una protezione h 24 per 7 giorni su 7 garantendo tranquillità e relax in ogni momento della giornata.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

La tecnologia a ultrasuoni tiene lontano i vari insetti che neanche si avvicineranno alla casa. Un prodotto ecologico che non usa batterie evitando così di inquinare. Non emette suono, è inodore e sicuro per tutti. I consumatori ne sono entusiasti come provano le loro opinioni sul sito del prodotto.

Un dispositivo come Ecopest Home non è ordinabile nei negozi o Internet per l’esclusività e originalità, ma è disponibile soltanto qui sul sito ufficiale del prodotto dove basta compilare con i dati personali il modulo attivando la promozione di due confezioni al costo di 49,90€ invece di 98 con pagamento tramite Paypal, carta di credito o anche i contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.