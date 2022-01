Come fare il formaggio a casa: metodi e miglior strumento

Fare il formaggio a casa è un procedimento molto semplice, rapido e salutare grazie alla migliore macchina adatta per questa preparazione.

Considerando che i prezzi dei vari alimenti stanno aumentando, per risparmiare è possibile, con gli strumenti adeguati, preparare alimenti come il formaggio stando in casa. In questi paragrafi ti spieghiamo come fare il formaggio a casa in modo semplice e sano per un prodotto genuino e fresco grazie a uno strumento che agevola la preparazione.

Come fare il formaggio a casa

Durante il periodo del lockdown, moltissimi italiani si sono adoperati per poter fare il pane, la pasta, ma anche il formaggio a casa. In questo modo hanno avuto la certezza di preparare degli alimenti sani e freschi da gustare in qualsiasi momento. Per fare il formaggio in casa bastano alcuni accorgimenti e gli ingredienti giusti.

Il formaggio è un cibo molto gustoso e utile in cucina in tantissimi modi: dal toast per uno spuntino veloce sino a un pezzetto a fine pasto per assaggiarlo, magari accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso da gustare insieme agli amici. Le occasioni sono diverse per gustarlo e assaporarlo come merita e in compagnia.

Fare il formaggio a casa non è affatto difficile, anzi, ma richiede una buona dose di preparazione, soprattutto per quanto riguarda i formaggi freschi, come la mozzarella che necessita di tantissimo tempo e di un po’ di manualità. Si tratta di un procedimento divertente, magari da fare con i bambini.

Preparando questo alimento a casa è possibile anche arricchirlo con degli ingredienti che piacciono come il peperoncino o qualche erba aromatica quale il timo o il rosmarino. Si può anche fare il formaggio in casa usando il latte non vaccino perfetto per chi segue una alimentazione di tipo vegana.

Come fare il formaggio a casa: metodi

Per poter fare il formaggio a casa, bastano i giusti ingredienti e seguire bene tutti i vari passaggi per un prodotto fresco, genuino, dal gusto intenso e artigianale al 100%. Gli ingredienti sono tutti di ottima qualità ed è sufficiente del latte intero, meglio se proveniente da una centrale di montagna e dello yogurt intero, possibilmente senza zuccheri aggiunti.

Oltre a questi ingredienti, ci sono poi una serie di utensili e di attrezzi da usare per fare il formaggio a casa. L’elemento principale è sicuramente il caglio che bisogna aggiungere al latte affinché si coaguli e bisogna che sia a una temperatura tra i 36 e i 39°.

A questo punto, bisogna poi lasciarlo riposare in modo che il latte e lo yogurt comincino ad addensarsi. Bisogna poi rompere la cagliata con le mani o con un coltello separando la parte liquida da quella solida. Bisogna poi far scaldare il latte in una pentola, aggiungere lo yogurt, mescolare e mettere il sale. Si aggiunge il caglio continuando a mescolare e lasciando riposare.

Bisogna lasciare riposare per almeno un’ora in modo che raggiunga la giusta compattezza. Con il coltello si fanno dei tagli in orizzontale e verticale formando dei quadrotti, lasciare riposare per 40 minuti per trasferirlo poi nelle fustelle da mettere in frigorifero per due ore per poi servire il formaggio fresco. In commercio si trova anche Cheese Maker, una macchina del formaggio per prepararlo in modo rapido.

Come fare il formaggio a casa: miglior strumento

Come già detto, è assolutamente possibile fare il formaggio a casa usando gli ingredienti e le attrezzature adeguate. Un elettrodomestico che non può assolutamente mancare durante la preparazione di questo alimento è Cheese Maker, uno stampo per fare il formaggio fresco a casa. Con questo strumento, si ottiene un formaggio salutare e genuino senza additivi chimici o conservanti.

Un modo rapido e semplice per preparare un alimento sano e salutare, magari stando in famiglia. All’interno della confezione, si trova anche un manuale con tutte le istruzioni, i passaggi e gli ingredienti che sono necessari per poter fare il formaggio in casa. Nel manuale sono comprese anche una serie di ricette a base di formaggio con cui sbizzarrirsi in cucina.

E’ definita la migliore macchina per il formaggio grazie alla qualità del cibo, alla facilità di utilizzo e al buon rapporto qualità prezzo. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Si compone di tre componenti: il recipiente, il coperchio e il filtro per formare il formaggio. Una macchina con la quale è possibile preparare qualsiasi tipo di formaggio: dalla mozzarella alla ricotta sino al primo sale.

Molto facile da usare perché basta inserire i vari ingredienti, tra cui il latte, lo yogurt e il sale all’interno e impostare la preparazione per il formaggio da fare in casa.

Originale ed esclusivo, non è possibile acquistare Cheese Maker online o nei negozi, ma è necessario collegarsi al sito ufficiale del prodotto, inserire i dati e inviarlo. Si approfitta della promozione di una confezione al costo di 49,90€ invece di 79,90 con pagamento tramite carta di credito, Paypal o contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.