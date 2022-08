Come fare un test moto e scooter

Vuoi acquistare una moto o uno scooter, hai un modello che ti piace, ma non sei sicuro che sia comodo o adatto alle tue esigenze e al tuo stile di guida. Grazie alla possibilità di effettuare un test ride o test moto, prima di acquistare una moto, si può fare la scelta migliore. Il test moto è un giro di prova che si effettua presso una concessionaria – previo appuntamento – per poter testare sia la moto che il proprio confort in sella. Il test drive è possibile farlo anche con le automobili. L’acquisto di una moto è importante, richiede l’impegno di cifre spesso grandi, per cui poter provare il prodotto prima dell’acquisto è davvero il modo migliore per convincersi se si tratta della moto giusta e per avere una prima impressione sulla guida.

A cosa serve il test moto?

Il test drive è fondamentale per capire tanto il comportamento del mezzo che si vuole comprare, sia il proprio confort alla guida. Per quanto si sia abili piloti o non si tratti della prima moto da comprare, è importante poter testare una moto nuova perché, appunto, è un veicolo con cui non si ha confidenza, bisogna prendere le misure con le nuove dimensioni, con la spinta di accelerazione, con la strumentazione. Ecco, quindi, che quando si affronta un test moto è opportuno fare una sorta di lista mentale delle cose che si ritiene importanti osservare ai fini di un buon acquisto. Tra le cose che sicuramente bisogna considerare ci sono:

Il confort di guida;

La visibilità;

La facilità di utilizzo della strumentazione e del pannello di controllo;

Il peso della moto in manovra;

La potenza;

Il tipo di cambio;

L’accelerazione e la risposta di frenata;

La sicurezza.

Per un’analisi più accurata della moto, è bene valutare l’ergonomia generale – a volte l’estetica penalizza il confort generale, così come le qualità del motore: se aggressivo o morbido nei passaggi di cambio. Andare in modo spesso significa andare ad alte velocità, è dunque fondamentale osservare la sensibilità e la risposta dei freni, così come la gestione della dotazione elettronica. Ma più di qualsiasi valutazione tecnica, è importante percepire il feeling di guida, le emozioni che procura, immaginare un lungo viaggio in sella a quello che sarà il vostro nuovo gioiello.

Come si effettua un test drive

Per richiedere un test moto occorre rivolgersi ad una concessionaria e informarsi soprattutto che abbia una pista per le prove su strada. Il test deve sempre essere prenotato e concordato, perché potrebbe essere eseguito insieme ad altri clienti. Inoltre, il concessionario fornirà indicazioni su cosa serve portare con sé il giorno della prova.

Quando ci si presenta al test drive occorre, innanzitutto, avere la patente di guida in regola per motocicli. Anche se durante il test ride, vengono messi a disposizione per chi ne è sprovvisto caschi, guanti e giubbotti è sempre preferibile presentarsi con il proprio abbigliamento tecnico, quello a cui si è abituati e che si utilizzerà normalmente: casco, guanti, paraschiena, giubbotto. Si tratta, infine, anche di una questione igienica e perché la propria attrezzatura è già un riferimento indicativo rispetto all’approccio con la nuova moto. Durante il test, il capofila è un apripista professionista che segna l’andatura giusta per testare la moto in sicurezza e avere il tempo di apprezzarne pregi e difetti.