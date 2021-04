La festa della mamma è una delle ricorrenze più importanti: le migliori idee per festeggiare questa importante ricorrenza.

In occasione della festa della mamma, per celebrare nel migliore dei modi questa ricorrenza, è importante pensare a qualcosa di originale per sorprenderla. Dalla spa ai fiori, dal party alla colazione, sono davvero tanti i possibili regali per la propria mamma.

Le origini della festa della mamma

La festa ha origine tra i Greci che festeggiavano Rea, la madre degli dei. La festa ha preso il via ufficialmente nel 1914, quando il presidente Wilson ha dichiarato la seconda domenica di maggio per onorare tutte le madri mortali. In Italia si iniziò a parlare dell’istituzione di questa festa nel 1958. In questa occasione infatti il senatore Raul Zaccari, assieme ad altri colleghi, presentò al Senato della Repubblica la proposta di istituire una giornata dedicata alla Mamma.

La decisione fu accettata un anno dopo e fu scelta la data dell’otto maggio. Dal 2000 la ricorrenza venne spostata alla seconda settimana di maggio, come già accadeva in altri paesi del mondo.

Idee per festeggiare la festa della mamma

Uno dei modi migliori per celebrare al meglio la festa della mamma è senza dubbio quello di portarle la colazione a letto o su un tavolino. Per farlo è consigliabile cucinarle i suoi piatti preferiti e magari portarle una mimosa in un vaso di cristallo.

Tanti sono poi i regali che si possono fare alla propria mamma in questo giorno speciale. Un’idea fantastica è quella di regalarle un viaggio al mare o un tour dei giardini inglesi. Anche una giornata di relax in una spa oppure alla terme può rappresentare un regalo fantastico. In questo modo si potrà regalare al proprio genitore una giornata di assoluto relax. Se invece la tua mamma vive lontano non c’è modo migliore che sorprenderla andandola a trovare. In questo modo la renderete senza dubbio la donna più felice della Terra.

Un’altra valida alternativa è quella di inviare una donazione alla causa di cui fai parte o trascorrere la giornata facendo le cose che lei ama, come dedicarsi al giardino o fare una passeggiata con il cane. Anche i fiori rappresentano senza dubbio un regalo che non passa mai di moda. Per questo evento speciale è consigliabile regalare dei bei girasoli che rappresentano la gioia e la spensieratezza. Se invece si vuole fare le cose in grande si può organizzare un party per la propria madre o le madri dei propri amici. In questa occasione si possono indossare costumi tipici e mostrando sitcom in cui le madri sono protagoniste. Per prendere spunto si possono guardare serie tv come “The donna reed show”, “Leave it to Beaver”, “Ozzie e Harriet”.