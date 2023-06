Come funziona "Vision pro", il nuovo visore AR di Apple

Come funziona "Vision pro", il nuovo visore AR di Apple

Cupertino, 6 giu. (askanews) – Si chiama “Apple vision pro” il nuovo visore per la realtà aumentata e la realtà virtuale presentato a Cupertino all’annuale conferenza degli sviluppatori. Era dal 2015, con Apple watch, che il colosso della tecnologia non presentava un dispositivo totalmente nuovo e con l’ambizione di rivoluzionare il mercato.

Il visore permette di interagire tramite occhi, voce e mani con applicazioni immerse nel mondo reale, ma anche guardare video trasformando tutto l’ambiente circostante in un enorme schermo, ad esempio. Studiato nel design, cerca di combinare l’immersività totale con la possibilità di continuare a interagire col mondo.

Secondo l’amministratore delegato di Apple Tim Cook l’impatto del nuovo visore sarà paragonabile a quello del Mac per i personal computer e dell’iPhone per gli smartphone: “Ci sono alcuni prodotti che cambiano il modo in cui guardiamo alla tecnologia e al ruolo che gioca nelle nostre vite. Crediamo che Apple Vision Pro sia un prodotto rivoluzionario, con le prestazioni, l’immersività e la potenza che solo Apple può offrire”, ha detto durante la presentazione.

Il nuovo prodotto sfida direttamente Facebook Meta, in un mercato che però ad oggi fatica in realtà a decollare. Una sfida anche il prezzo: 3.500 dollari, in vendita dal 2024 negli Stati Uniti.