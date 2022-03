Un contenitore-madre chiamato "cluster" che in quota si apre come un fiore malefico e le rilascia: ecco come funzionano le bombe a grappolo

Ma come funzionano le bombe a grappolo che la Russia starebbe usando in Ucraina? Innanzitutto va detto che, al netto delle prove che stanno maturando circa il loro utilizzo da parte di Mosca, si tratta di ordigni micidiali ed indiscriminati vietati da una precisa convenzione Onu del 2010.

Perché sono vietate? Basta soffermarsi sul loro funzionamento per capirlo. Le bombe o munizioni a grappolo, sono armi esplosive che in genere vengono sganciate da velivoli ad ala fissa o rotante.

Come funzionano le bombe a grappolo

Per un utilizzo tattico massivo talvolta quelle bombe sono proiettate sul campo nemico per mezzo di artiglierie semoventi, obici, razzi e missili a guida remota. La loro caratteristica è che al loro interno contengono le cosiddette submunizioni.

Quegli ordigni collettivi hanno il nome di bomblets. E cosa fanno? Quando il cosiddetto “cluster”, cioè dell’ordigno-contentitore principale di assembramento si apre a fiore, esse vengono disperse a distanza, per semplice energia cinetica o sotto input di microcariche ed alettoni di caduta. Poi tutta l’area di quel mortale ombrello diventa un inferno e non essendo armi “mirate” sono quelle che forse più facilmente centrano i civili perché hanno target di area vasta.

Perché le “cluster-bomb” sono vietate

Le bombe a grappolo sono destinate a colpire persone e veicoli, oppure piste di atterraggio, linee elettriche, liberare sostanze chimiche, biologiche, incendiarie ed alcune che hanno diversi effetti combinati. Le bombe a grappolo sono vietate dalla convenzione ONU apposita. Uno specifico trattato internazionale infatti proibisce l’uso di tali armi esplosive. La convenzione è stata adottata il 30 maggio 2008 a Dublino con apposizione di firme a dicembre di quell’anno, ma in Norvegia.

La Convenzione è poi entrata in vigore nel 2010.