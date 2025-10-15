Come gli attacchi ucraini stanno colpendo le esportazioni di petrolio della Russia

Negli ultimi mesi, gli attacchi aerei ucraini alle infrastrutture energetiche della Russia hanno avuto un impatto devastante sulle esportazioni di petrolio, raggiungendo livelli minimi storici. Secondo un rapporto di Bloomberg, le esportazioni quotidiane medie di petrolio russo sono scese a 1.88 milioni di barili nei primi dieci giorni di ottobre, il valore più basso dall’inizio del conflitto nel 2022.

Effetti sugli impianti di raffinazione

La produzione di raffinazione totale della Russia è rimasta sotto i 5 milioni di barili al giorno, un dato che non si registrava dalla primavera del 2022. Questa situazione è stata aggravata da attacchi che hanno colpito oltre venti raffinerie significative in tutto il paese. Inoltre, i lavori di manutenzione stagionale hanno esercitato ulteriori pressioni al ribasso sull’output.

Restrizioni alle esportazioni e danni alle infrastrutture

In risposta alla diminuzione della capacità di raffinazione, il governo russo ha imposto un divieto sulle esportazioni di benzina per affrontare le carenze interne. Nonostante ciò, un attacco a settembre ha danneggiato il terminal di Ust-Luga, il quale gestisce circa il 60% delle esportazioni di nafta russa, una materia prima fondamentale per la produzione petrolchimica. Di conseguenza, le esportazioni di nafta sono crollate del 43% rispetto al mese precedente, scendendo a soli 198.000 barili al giorno in ottobre, il livello più basso dal.

Andamento delle esportazioni di carburante

Nonostante la contrazione delle esportazioni di nafta, le esportazioni di diesel e gasolio hanno registrato un incremento del 13% rispetto a settembre. Al contrario, le esportazioni di olio combustibile hanno mostrato un calo dell’8%. Queste fluttuazioni evidenziano un panorama complesso per il settore energetico russo, che si trova ad affrontare sfide senza precedenti.

Previsioni a lungo termine

Secondo l’International Energy Agency (IEA), le compagnie petrolifere russe continueranno a subire le conseguenze degli attacchi ucraini per almeno un altro anno. L’agenzia ha sottolineato che una su tre delle raffinerie russe è stata colpita da attacchi a partire da agosto. Le proiezioni indicano che la produzione di raffinazione non tornerà ai livelli normali prima di, e queste valutazioni non considerano ulteriori danni che potrebbero derivare da futuri attacchi.

Implicazioni per il mercato asiatico

Un altro fattore da considerare è l’impatto dell’aumento delle importazioni di nafta russa da parte di Taiwan, uno dei principali acquirenti insieme all’India. Nei primi sei mesi dell’anno, Taiwan ha aumentato gli acquisti di nafta russa di sei volte rispetto al 2022, arrivando a 1.9 milioni di tonnellate per un valore di 1.3 miliardi di dollari. Tuttavia, il ministro dell’economia taiwanese ha recentemente affermato che le aziende locali smetteranno di acquistare nafta russa se l’Unione Europea lo richiederà, creando così incertezze per il futuro delle esportazioni.

La situazione attuale del settore energetico russo è segnata non solo da una riduzione delle esportazioni, ma anche da una crescente instabilità dovuta alle offensive ucraine. Con il conflitto che continua a evolversi, il futuro delle esportazioni di petrolio russo appare incerto, e il paese potrebbe dover affrontare sfide economiche sempre più difficili.