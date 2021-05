Come grigliare in casa senza fumo : consigli e prodotti

Come grigliare senza fumo si può e basta seguire alcuni consigli, oltre a usare la migliore griglia in circolazione per preparare qualsiasi piatto.

Fare le grigliate è una attività che piace e diverte, ma se il tempo è brutto diventa difficile grigliare la carne oppure altre verdure. Qui è possibile trovare alcuni consigli e suggerimenti utili su come grigliare in casa senza fare troppo fumo

Come grigliare in casa senza fumo

Per chi non vuole rinunciare alla grigliata e al gusto della carne cucinata con questo metodo di cottura e per non invadere di fumo i vicini, è possibile grigliare in casa grazie a dei barbecue innovativi che permettono di coniugare le qualità migliori dei modelli a legna e a gas.

Sono prodotti che permettono di grigliare sia in casa, ma anche su un terrazzo o balcone non eccessivamente spaziosi. Si tratta di strumenti compatti e molto piccoli che permettono di grigliare e preparare delle ottime grigliate sia per romantiche cenette di coppia, ma anche per coloro che vogliono cucinare in questo modo ospitando i familiari o gli amici.

Cucinare la carne e grigliare senza fumo, non solo è possibile, ma permette anche di approfittare di diversi benefici. Innanzitutto, non bisogna preoccuparsi dei vestiti che si impregnano di fumo. Inoltre, non si disturbano i vicini con il fumo della grigliata e la puzza, soprattutto nel periodo estivo, quando si tengono le finestre aperte, rischia di disturbare il vicinato.

Insomma, cucinare e grigliare senza fumo è assolutamente possibile, ma bisogna fare attenzione ad alcuni prodotti che si usano e seguire alcuni importanti accorgimenti.

Come grigliare in casa: consigli

Chi l’ha detto che la grigliata si faccia soltanto in primavera o estate? Si può grigliare in casa senza fumo anche nei restanti giorni dell’anno. Basta semplicemente seguire alcuni semplici consigli e suggerimenti validi. Ci sono degli accorgimenti che permettono di evitare il fumo mentre si cucina. Bisogna scegliere uno strumento come una bistecchiera che abbia precise caratteristiche per quanto riguarda i materiali.

Si consigliano bistecchiere in ghisa, considerato un ottimo materiale per grigliare dal momento che garantisce una cottura uniforme. Le bistecchiere in pietra sono le migliori per la cottura della carne e in genere hanno degli spazi vuoti che lasciano colare il grasso su una superficie evitando così che si fermi e produca fumo.

Bisogna anche fare attenzione al condimento prima della cottura che non deve essere troppo esagerato. Per grigliare senza fumo bisogna marinare la carne con prodotti che siano delicati e e poco grassi, quindi aceto e limone sono una ottima alternativa in quanto permettono una cottura più omogenea e soprattutto sana, libera dai grassi. L’aceto tende ad ammorbidire la carne e il limone la rende maggiormente gustosa.

Si consiglia di scegliere carne magra in modo che eviti la dispersione di liquidi e quindi possa produrre maggiore fumo. Si raccomanda di controllare anche lo stato di cottura dell’alimento da grigliare onde evitare che possa bruciare e quindi produrre maggiore fumo.



Come grigliare in casa: miglior griglia senza fumo

Per poter grigliare in casa in modo sano e gustoso al tempo stesso, tra i vari consigli e suggerimenti forniti, si raccomanda di usare la miglior griglia in circolazione e al momento è Zero Fumo rame, un metodo che permette di grigliare all’interno della propria abitazione senza problemi di nessun tipo. Si tratta di una griglia che è antiaderente e antigraffio, realizzata in titanio e rame, quindi molto resistente e dalla tecnologia brevettata.

Molto facile da usare e anche da pulire. Dotata di un vassoio che raccoglie il grasso in modo da impedire la produzione del fumo che può essere fonte di disturbo e litigio con il vicinato. Resiste a qualsiasi urto e graffio. Ha una potenza da 1200 watt e scalda in pochissimo tempo, massimo 2 minuti qualsiasi tipo di alimento.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

La struttura è solida, il che permette di cuocere qualsiasi alimento senza emanare cattivi odori o fumo. Il cibo non rimane attaccato alla griglia essendo un prodotto antiaderente e gli alimenti sono perfettamente grigliati sia all’interno che all’esterno. Grazie a Zero Fumo rame è possibile fare le grigliate in qualsiasi periodo dell’anno e non solo in estate.

Una griglia che permette di preparare qualsiasi alimento senza grassi e senza produrre fumo, quindi utile anche da usare all’aperto. Griglia bistecche, pesce, verdure e qualsiasi altro alimento senza l’uso del carbone. Ha una manopola integrata grazie alla quale è possibile regolare il calore.

All’interno della confezione si trova il ricettario per preparare diversi piatti di tutti i tipi e per ogni occasione, compreso anche il set da 6 coltelli da bistecca. Un prodotto valido e funzionante come mostrano anche le recensioni dei consumatori.

Dal momento che si tratta di una griglia che è originale ed esclusiva, non si trova nei negozi o siti di e-commerce, ma il solo metodo per ordinarla è collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo nella sezione apposita e inviare l’ordine. Zero Fumo è in promozione a 75€ invece di 105€ con la spedizione gratuita. Il pagamento è con Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.