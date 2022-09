Un insider rivela l'ultimo retroscena sui membri più piccoli della Famiglia Reale; ecco come ha reagito Louis alla notizia della morte di Elisabetta

Con parole toccanti, pulite e piene di candore. Ecco come ha reagito il principino Louis alla notizia della morte di Elisabetta II: a rivelarlo sono state le pagine di The Independent secondo cui sua madre Kate Middleton avrebbe udito la toccante frase del principino a cui era stato da poco annunciato con tutte le accortezze possibili che “nonna Lilibet” non c’era più.

Louis e la notizia della morte di Elisabetta

E la neo principessa del Galles avrebbe rivelato questo straziante commento fatto da suo figlio, il principe Louis, dopo aver appreso della morte di quella che era la sua bisnonna, la regina Elisabetta. Il toccante aneddoto, riportato The Independent grazie alla solita fonte interna a palazzo ha visto Kate che stringeva le mani delle tante persone giunte davanti al Castello di Windsor.

“Ora è con il bisnonno Filippo”

Con lei c’erano suo marito William, Principe di Galles, poi il Duca e la Duchessa di Sussex, Harry e Meghan Markle. E pare proprio che in circostanze afferenti quei toccanti e per certi versi imbarazzanti momenti il principino Louis di 4 anni abbia detto: “Almeno la nonna è con il bisnonno ora”. A fianco al principino Louis, i suoi fratelli, il maggiore George di 9 anni e la piccola Charlotte, di 7 anni.