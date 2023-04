Come hanno fatto Blanco e Mina a duettare senza incontrarsi? Ecco come sono andate le cose.

Come hanno fatto Blanco e Mina a duettare senza incontrarsi? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che è uscita la canzone Un briciolo di allegria, che vede collaborare Riccardo Fabbriconi con la tigre di Cremona.

Come hanno fatto Blanco e Mina a duettare senza incontrarsi?

Si intitola Un briciolo di allegria ed è la canzone che vede duettare il giovane Blanco con uno dei mostri sacri della musica italiana, ovvero Mina. Il brano, a distanza di pochi giorni dall’uscita, è in testa alla classifica FIMI dei singoli e al secondo posto di quella radiofonica. La domanda più gettonata tra i fan è una: come hanno fatto Blanco e Mina a duettare senza incontrarsi?

Blanco e Mina: il duetto a Lugano

Il duetto con Mina, come ha dichiarato Blanco, è nato dalla sua volontà. Riccardo Fabbriconi non ha incontrato la tigre di Cremona, ma è comunque andato a Lugano per registrare Un briciolo di allegria. Massimiliano Pani, figlio della cantante, ha spiegato che Blanco sapeva di non poter vedere sua madre, ma ha comunque voluto utilizzare il suo studio di registrazione. “Probabilmente a lui faceva piacere, penso. Ci ha detto: ‘Veniamo a Lugano, mettiamo su le voci’ e a noi ha fatto piacere ospitarli, quindi abbiamo sovrapposto la voce di Mina alla voce di Blanco sulla base, ed è venuto fuori il pezzo che avete ascoltato“, ha dichiarato Pani.

Le parole di Blanco sul duetto con Mina

Blanco, dal canto suo, ha così spiegato a Fanpage.it come ha fatto a duettare con Mina senza incontrarla: