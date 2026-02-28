Come il fintech sta cambiando il credito e cosa dice la storia finanziaria

Il fintech che sta cambiando il credito: numeri, rischi e cosa ci ha insegnato il 2008

Il mercato del lending digitale continua a crescere a ritmo sostenuto: nel 2025 il valore globale si è attestato intorno a 520 miliardi di euro, con una crescita media annua del 12% dal 2020 secondo stime McKinsey e dati Bloomberg. Questa espansione ha permesso a nuove piattaforme di offrire credito al consumo e alle PMI senza appoggiarsi alle tradizionali infrastrutture bancarie, ma la velocità della crescita porta con sé fragilità che non vanno sottovalutate.

Un punto di vista dall’esperienza sul campo

Marco Santini, analista fintech con un passato in Deutsche Bank e oltre 15 anni nel settore, ricorda come le crisi passate abbiano lasciato lezioni dure ma utili. Per chi lavora in questo ambito, la pressione sui margini spinge spesso all’innovazione, ma può anche comprimere lo spread tra costo del funding e rendimento dei prestiti, creando vulnerabilità in caso di shock di mercato. In pratica: se il funding diventa più caro all’improvviso, piattaforme con buffer ridotti e modelli poco testati rischiano di trovarsi in difficoltà rapidamente.

Metriche che contano davvero

Per valutare la solidità di un modello di lending digitale non bastano i tassi di crescita: bisogna guardare a indicatori concreti. Tra i più importanti figurano il tasso di default, il loss given default, il rapporto cost/income, lo spread netto medio, e le metriche di liquidità e funding. La liquidità misura la capacità di coprire uscite senza dover smobilizzare attivi a prezzi svantaggiosi; se la leva aumenta troppo, i buffer si assottigliano e la vulnerabilità sistemica cresce.

Un caso pratico aiuta a capire: una piattaforma con un portafoglio da 1 miliardo di euro e un loss rate atteso del 3% potrebbe mostrare un margine lordo apparente del 5% con un funding medio al 2%. Ma se il funding si repricizza al 4% in condizioni avverse, lo spread si assottiglia e la capacità di assorbire perdite crolla. Tensioni sui tassi e peggioramento dei tassi di recupero possono erodere rapidamente il capitale operativo.

Cosa richiederanno i regolatori

La reazione delle autorità è già in corso: è probabile un inasprimento della vigilanza su scoring automatico, funding non bancario e trasparenza delle procedure di due diligence. Le proposte in discussione puntano a requisiti di disclosure uniformi, stress test mirati e una maggiore comparabilità degli indicatori di rischio tra operatori. Per gli investitori istituzionali e i supervisori, avere metriche confrontabili è fondamentale per valutare la vera esposizione al rischio.

In termini pratici, i regolatori potrebbero chiedere report più dettagliati su tassi sensibili al mercato, parametri di perdita attesi e scenari di stress specifici per i modelli digitali. Questo comporterebbe maggiori oneri di compliance per le fintech, ma migliorerebbe la trasparenza e ridurrebbe il rischio di sottovalutazioni sistemiche.

Le insidie del funding e la governance dei modelli

Santini sottolinea un rischio ricorrente: strutture di finanziamento basate su strumenti a breve termine o su vendite secondarie possono creare mismatch di scadenza e crisi di liquidità. Fonti di funding stabili e maturità più allineate agli attivi contribuiscono a ridurre lo sbilanciamento. Allo stesso tempo, pratiche di governance deboli, algoritmi non validati e scarsa segregazione dei rischi operativi amplificano i problemi in fase di stress.

Per questo motivo, le piattaforme devono rafforzare controlli interni: procedure AML/KYC solide, validazione esterna degli algoritmi e una governance del rischio modello strutturata sono elementi imprescindibili. Le politiche di provisioning dovrebbero includere scenari storici, compreso lo shock del 2008, per testare la resilienza di liquidità e capitale.

Quali cambiamenti aspettarsi sul mercato

Nel breve periodo è probabile una fase di consolidamento: chi non riuscirà a dimostrare una solida gestione del rischio e fonti di funding diversificate vedrà aumentare i costi di finanziamento. Al contrario, le piattaforme che adotteranno validazione indipendente, reporting trasparente e buffer patrimoniali adeguati guadagneranno credibilità e vantaggi competitivi nel medio-lungo termine.

