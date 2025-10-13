Come il nuovo regolamento europeo sulla privacy impatta le aziende

Normativa in questione

Il nuovo regolamento europeo sulla privacy (Regolamento (UE) 2025/XXXX) introduce significative modifiche alle normative esistenti sulla protezione dei dati. Questa regolamentazione si propone di rafforzare ulteriormente la sicurezza dei dati personali e garantire una maggiore trasparenza nel loro utilizzo.

Interpretazione e implicazioni pratiche

Dal punto di vista normativo, il regolamento pone un accento particolare sulla GDPR compliance.

Esso richiede alle aziende di implementare misure più rigorose e sistematiche per la protezione dei dati. Le imprese dovranno dimostrare in modo chiaro e documentabile come gestiscono e proteggono le informazioni personali, aumentando così la responsabilità legale in caso di violazioni.

Cosa devono fare le aziende

Le aziende sono chiamate a rivedere le loro politiche di data protection e aggiornare i processi interni per garantire la conformità alle nuove disposizioni normative. È fondamentale effettuare un audit dei dati e delle procedure esistenti, formare il personale e creare un piano di risposta per eventuali incidenti di sicurezza.

Rischi e sanzioni possibili

Il rischio compliance è reale: le aziende che non si adeguano al nuovo regolamento possono incorrere in sanzioni severe, che possono arrivare fino al 4% del fatturato globale o a sanzioni fisse di 20 milioni di euro, a seconda di quale sia maggiore. È quindi cruciale mantenere un approccio proattivo nella gestione della compliance normativa.

Best practice per la compliance

Per affrontare le sfide poste dal nuovo regolamento, le aziende devono seguire alcune indicazioni fondamentali: