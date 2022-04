Scopriamo come iniziare una dieta con successo, senza incidenti di percorso, in modo sano e naturale.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come iniziare una dieta, raggiungendo l’obiettivo con successo, senza incontrare, durante il percorso intrapreso, degli ostacoli che ci rallentano e allontanano sempre più dall’obiettivo.

Come iniziare una dieta

Le persone che iniziano a seguire una dieta per poi smettere dopo pochissimi giorni non sono poche, per cui, se voi che state leggendo sentite di appartenere a questa categoria, non temete perché non siete soli.

La dieta non deve essere vista con un programma alimentare imposto, fatto di rinunce e obiettivi difficili da raggiungere. Al contrario, quando si parla di dieta, si fa riferimento ad uno stile alimentare sano, genuino e variegato. Si sente spesso dire che, quando si è a dieta, occorre rinunciare a questo o a quell’alimento. In realtà, concedersi uno sfizio, di tanto in tanto, aiuta a raccogliere nuova linfa e perseguire nell’obiettivo senza distrazione o incidenti di percorso.

Lo stesso discorso della dieta vale per l’attività fisica, che non deve necessariamente essere estenuante. Oggi, fortunatamente, abbiamo possibilità infinite per allenarci regolarmente, senza sottoporre l’organismo ad un disagio inutile, e in totale autonomia.

Come iniziare una dieta: consigli

L’insuccesso di una dieta può dipendere da numerosi fattori. Molte persone, ad esempio, falliscono l’obiettivo perché desiderano perdere peso, ma non desiderano davvero perdere peso. Sollecitate continuamente a perdere peso da altre persone, queste iniziano il loro nuovo percorso senza crederci davvero, pur volendolo. A questo proposito, per avere successo con la dieta, vi consigliamo di iniziarla solo quando sentite che è giunta l’ora e, soprattutto, fatelo per il vostro benessere psicofisico e non perché ve lo dice qualcuno!

A volte, una dieta fallisce perché si prefissano obiettivi al di fuori della propria portata. Occorre fare sempre piccoli passi e stabilire obiettivi che siano in linea con le proprie capacità.

Avete iniziato una dieta, ma dopo appena due giorni avete già perso di vista il vostro obiettivo. E pure ne avevate davvero davvero voglia! Questo succede perché, molto probabilmente, non è il momento giusto. Magari avete troppo impegni, oppure, troppo problemi. Iniziate una dieta solo quando sentite di avere il tempo necessario per concentrarvi su di essa.

Infine, non paragonate il vostro percorso né gli obiettivi raggiunti con quelli di altre persone. Ciò che funziona per gli altri, non deve per forza funzionare anche per voi. Per questo motivo, evitate diete fai da te o di seguire diete che seguono altre persone.

Come iniziare una dieta: integratore

Nonostante l’impegno può succedere che il peso continui ad aumentare o, comunque, a rimanere lo stesso, senza averci fatto raggiungere alcun risultato. Questa condizione può essere la conseguenza di diversi fattori, primo fra tutti il metabolismo lento che, se non opportunamente sollecitato, difficilmente si sveglia.

