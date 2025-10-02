Come la nuova normativa sulla privacy influisce sulle aziende in Italia

Normativa in questione

Recentemente, il Garante Privacy ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la protezione dei dati personali. Questa normativa si inserisce nel contesto del GDPR e mira a rafforzare i diritti degli utenti e la trasparenza nella gestione dei dati.

Interpretazione e implicazioni pratiche

Dal punto di vista normativo, le nuove misure richiedono alle aziende di implementare procedure più rigorose per la raccolta e l’archiviazione dei dati.

Le organizzazioni devono rivedere le loro politiche di data protection e garantire che siano allineate con le ultime disposizioni.

Cosa devono fare le aziende

Le aziende sono chiamate a condurre una valutazione dei rischi legati alla compliance. È fondamentale aggiornare le informative sulla privacy e formare il personale sulle nuove procedure di gestione dei dati.

Rischi e sanzioni possibili

Il rischio compliance è reale: le sanzioni per le violazioni possono essere severe, inclusi arresti e multe che possono raggiungere il 4% del fatturato annuale. Le aziende devono essere proattive per evitare tali conseguenze.

Best practice per compliance

Tra le best practice, è consigliabile implementare un RegTech che possa automatizzare i processi di compliance. Inoltre, è essenziale mantenere una documentazione accurata delle attività di trattamento dei dati e garantire che siano facilmente accessibili per eventuali audit.