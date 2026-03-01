Come l'AI nei pagamenti rimodella spread e rischi di liquidità nel fintech

Nel 2025 i volumi digitali sono cresciuti del 18%: uno sguardo critico sull'AI nei pagamenti e sulle implicazioni per liquidity e compliance

L’adozione dell’AI nei pagamenti cambia il profilo di rischio del fintech I numeri parlano chiaro: secondo McKinsey, i volumi globali dei pagamenti digitali sono cresciuti del 18% annuo fino al 2025, superando i 6,8 trilioni di dollari di transato. Questo sviluppo interessa il settore fintech a livello globale. L’aumento dei volumi rende più visibile come AI e automazione influenzino spread, liquidity e modelli di business. Il dato funge da lente per valutare rischi operativi e finanziari. Contesto e esperienza Nella mia esperienza in Deutsche Bank, ho visto che fasi di rapido scaling tecnologico senza adeguata due diligence hanno amplificato il rischio sistemico. Il riferimento alla crisi del 2008 rimane una lezione pratica. Chi lavora nel settore sa che l’entusiasmo per l’innovazione spesso sovrastima la resilienza degli asset. Spesso si sottovalutano anche le esigenze di capitale regolamentare.

Analisi tecnica e metriche

Proseguendo dalla necessità di capitale regolamentare, la valutazione quantitativa evidenzia rischi nuovi e misurabili nell’adozione di AI nei processi di pagamento.

Spread operativo: l’automazione riduce il costo marginale per transazione. Tuttavia concentra il rischio tecnico e aumenta la correlazione tra failure e perdita di revenue.

l’automazione riduce il costo marginale per transazione. Tuttavia concentra il rischio tecnico e aumenta la correlazione tra failure e perdita di revenue. Liquidity risk: algoritmi che ottimizzano il float in tempo reale possono comprimere i buffer di liquidità intra-day e amplificare la sensibilità a shock finanziari.

algoritmi che ottimizzano il float in tempo reale possono comprimere i buffer di liquidità intra-day e amplificare la sensibilità a shock finanziari. Model risk: modelli non interpretabili introducono rischi di governance e bias. Ciò può incidere sul capitale economico richiesto dalle istituzioni.

I dati disponibili indicano riduzioni dei tassi di frode tra il 20% e il 30% in prove pilota, secondo report di settore e analisi interne. Tuttavia, questi benefici operativi si accompagnano a nuove forme di volatilità che richiedono metriche dedicate e stress test.

Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, osserva che nella sua esperienza gli scenari di stress rivelano rapidamente debolezze nei framework di liquidity e capital management. Chi lavora nel settore sa che una implementazione senza adeguata due diligence può portare a un deterioramento del coefficiente di liquidità.

I numeri parlano chiaro: senza stress test e metriche robuste, il requirement di capitale potrebbe aumentare dell’1-2% nei peggiori scenari interni, con impatti significativi sulla redditività.

Dal punto di vista regolamentare, si rende necessario rafforzare le metriche di monitoraggio e la governance dei modelli. Lo sviluppo atteso riguarda standard più stringenti su interpretabilità, testing e reporting dei modelli.

Implicazioni regolamentari

Le autorità come la BCE e la FCA hanno posto l’accento su trasparenza dei modelli e governance. Chi lavora nel settore sa che compliance non è un checkbox: la regulatory due diligence ora include validazione dei dataset, explainability e piani di fallback operativi. La proposta della BCE su resilienza tecnologica richiede reportistica granulare su latenza, failure rate e impatto su liquidity buffers, con frequenze di rendicontazione maggiori rispetto al passato.

Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, sottolinea come la pratica implichi misurazioni continue e stress test dedicati. Gli operatori fintech devono quantificare l’impatto dei nuovi sistemi sui principali indicatori di rischio: LCR, NSFR e metriche interne di operational resilience. I numeri parlano chiaro: le autorità chiederanno evidenze quantitative di mitigazione dei rischi prima dell’adozione su scala produttiva.

Conclusione e prospettive di mercato

Le soluzioni basate su AI nei pagamenti portano efficienza e una significativa riduzione delle frodi, ma introducono un nuovo profilo di rischio che richiede capitale aggiuntivo, governance più solida e stress testing dedicati. Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, osserva che nella sua esperienza le innovazioni non regolamentate generano benefici immediati e costi sistemici nel medio termine; la lezione del 2008 resta pertinente.

Per il 2026 Marco Santini individua tre scenari plausibili: adozione prudente con aumento del costo di compliance e compressione marginale degli spread; accelerazione dell’innovazione con potenziali liquidity squeezes e interventi regolamentari più severi; consolidazione del mercato con operatori che dimostrano robuste metriche di governance e conquistano quote. Gli investitori dovranno valutare non solo la crescita dei ricavi, ma indicatori come cost-to-income, tassi di fallback operativo e impatto sugli spread. Dal punto di vista regolamentare, le autorità richiederanno evidenze quantitative di mitigazione dei rischi prima dell’adozione su vasta scala; sviluppo e interoperabilità degli standard saranno fattori chiave nei prossimi passaggi normativi.

Nota sulle fonti: l’analisi si basa su report di McKinsey Financial Services, indicazioni della BCE e linee guida della FCA, nonché su dati di mercato raccolti da Bloomberg fino al primo trimestre 2026. Il documento integra valutazioni quantitative e verifiche qualitative, con particolare attenzione alla regulatory due diligence applicata ai modelli di AI nei pagamenti. Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini sottolinea la necessità di verifiche indipendenti e di stress test realistici per misurare l’impatto sui profili di rischio. Chi lavora nel settore sa che i numeri parlano chiaro: le stime difendono l’efficacia delle soluzioni AI, ma evidenziano limiti di trasferibilità e rischi residui. Dal punto di vista regolamentare, le autorità richiedono trasparenza sugli algoritmi, tracciabilità delle decisioni e requisiti di audit continuo. Tra le limitazioni metodologiche vanno citate la disponibilità dei dati e le ipotesi sugli scenari di mercato; tali vincoli possono influire sulle proiezioni di efficienza e sulle stime di riduzione delle frodi. Sviluppo e interoperabilità degli standard rimangono fattori chiave per i prossimi passaggi normativi e per l’adozione su vasta scala.