Come lavarsi i denti in casa in modo professionale

Il dentifricio, lo spazzolino, ma anche il filo interdentale sono strumenti fondamentali e importanti per lavarsi i denti e per una pulizia corretta.

Il sorriso è n biglietto da visita con cui ci si presenta agli altri. Alcune volte, i denti possono non essere splendidi a causa di placca, tartaro e carie. Per una buona pulizia del cavo orale, forniamo alcuni suggerimenti per lavarsi i denti in modo accurato e professionale per un sorriso splendente e luminoso.

Come lavarsi i denti in casa

Lavarsi i denti è molto importante non solo per un sorriso splendente e luminoso, ma anche per una corretta igiene orale che si basa su una serie di alcuni consigli utili e importanti per farlo a casa in modo corretto e professionale. Una pratica del genere da fare tutti i giorni è molto importante per contribuire al benessere dei denti e quindi del sorriso.

Avere denti sani è importante perché permette di masticare correttamente, avere una buona fonetica e anche essere più belli. Gli esperti del settore consigliano di lavare i denti tutti i giorni e tutte le volte dopo aver mangiato per mantenere una buona pulizia dell’igiene orale e presentarsi nel modo migliore agli altri.

Lo spazzolino è, insieme al dentifricio, uno degli strumenti più utili da tenere a portata di mano ogni volta per lavarsi i denti. Permette di rimuovere la placca e gli alimenti che si depositano tra i denti. Molto importante spazzolare i denti dopo aver mangiato per circa 4 minuti con movimenti lenti e senza sfregare troppo per non danneggiare le gengive.

L’altro strumento utile per lavarsi i denti è sicuramente lo dentifricio, optando per un prodotto a base di fluoro o menta che lasci la bocca e l’alito profumato. Non bisogna dimenticare neanche il filo interdentale che andrebbe passato almeno due volte al giorno.

Come lavarsi i denti in casa: consigli

Lavarsi i denti tutti i giorni e ogni volta che si è mangiato è fondamentale per prevenire la carie e avere dei denti che siano sani. Si consiglia di scegliere uno spazzolino dalle setole medie in modo da non causare danni ai denti o alle gengive. Lo spazzolino deve avere la testina rotonda, le setole in nylon in modo da raggiungere con facilità qualsiasi angolo della bocca.

Tra i consigli utili per lavarsi i denti correttamente meglio non usare troppo dentifricio, ne basta davvero pochissimo. Molto importante, oltre all’uso di questi strumenti, anche la tecnica. Non bisogna essere troppo energici, ma compiere movimenti circolari e alternati dall’alto verso il basso per l’arcata superiore e viceversa per quella inferiore.

Per poter lavarsi i denti a casa in modo professionale si può usare uno strumento come Denta Pulse Pro che permette di avere un sorriso smagliante e una corretta igiene orale. Oltre alla pulizia dei denti, è altrettanto importante spazzolare anche la lingua per eliminare qualsiasi traccia di batterio o altri microrganismi.

Se durante il corso della giornata si è consumato qualche alimento ricco di zuccheri, sarebbe meglio aspettare almeno 20 minuti prima di dedicarsi alla corretta igiene orale in modo di lasciare il tempo alla saliva di combattere l’azione degli agenti nocivi. Lo spazzolino va cambiato almeno ogni due o tre mesi e di prenotare, almeno una volta all’anno, un controllo presso un esperto per avere denti in salute.

Come lavarsi i denti in casa: miglior strumento

Per poter lavarsi i denti in casa in modo serio e professionale, oltre all’uso di strumenti come lo spazzolino, il dentifricio e anche il filo interdentale, è possibile affidarsi a Denta Pulse Pro, un sistema che permette una ottima igiene orale. Un sistema consigliato dagli stessi esperti del settore che sfrutta le 300 pulsioni soniche per eliminare la placca, il tartaro e anche le macchie.

Uno strumento adatto per tutti i membri della famiglia proprio perché molto delicato. Un prodotto senza fili che si può usare anche fuori casa per una pulizia del cavo orale che sia efficace e profonda proprio come se si fosse presso lo studio di un professionista del settore. Un prodotto di ultima generazione grazie al quale è possibile avere denti sani e in salute.

Si caratterizza per una testina molto sottile realizzata in silicone per una rifinitura molto accurata della propria pulizia e igiene orale. Un sistema dotato di una luce led e di uno specchietto in modo da controllare i risultati ottenuti. Possono usarlo tutti, anche coloro che hanno apparecchi, protesi, corone, impianti e otturazioni.

Molto pratico, ergonomico ed economico. Coniuga la qualità di un prodotto efficace e ottimale insieme a un buon prezzo.

All’interno della confezione di Denta Pulse Pro si trova una testina in silicone e in acciaio e uno specchietto.

