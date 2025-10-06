Come le aziende possono affrontare le sfide del GDPR

Il GDPR continua a evolversi, e le aziende devono rimanere vigili per evitare sanzioni.

Le nuove sfide per le aziende nel rispetto del GDPR

Dal punto di vista normativo, il GDPR ha introdotto requisiti rigorosi per la protezione dei dati personali. Recenti sviluppi nella legislazione e le linee guida fornite dal Garante Privacy hanno reso necessaria una continua revisione delle pratiche aziendali.

Interpretazione e implicazioni pratiche

Le aziende devono comprendere che il rischio compliance è reale: la violazione delle normative sulla protezione dei dati può comportare sanzioni significative. Inoltre, il RegTech sta emergendo come una soluzione efficace per aiutare le aziende a gestire la compliance in modo più efficiente.

Cosa devono fare le aziende

È essenziale che le aziende realizzino un’analisi dettagliata delle loro pratiche di trattamento dei dati. Questo include la revisione delle politiche di data protection, la formazione del personale e l’implementazione di sistemi di monitoraggio per garantire che tutte le operazioni siano conformi alle normative.

Rischi e sanzioni possibili

Le sanzioni per la non compliance possono variare da multe pecuniarie a danni reputazionali. Il Garante ha stabilito che le aziende possono incorrere in sanzioni fino al 4% del fatturato annuo globale per violazioni gravi.

Best practice per compliance

Le aziende dovrebbero considerare l’adozione di best practice come l’implementazione di audit regolari, l’utilizzo di strumenti RegTech e la creazione di un piano di risposta agli incidenti. È fondamentale che le aziende rimangano aggiornate sulle normative in evoluzione e si adattino rapidamente ai cambiamenti.