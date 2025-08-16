Come le politiche di Trump hanno complicato la vita degli afghani in America

Non crederai mai a quanto sia complessa la vita degli afghani negli USA dopo il ritiro dei talebani. La storia di Hanifa Girowal è solo l'inizio.

La vita di chi fugge da una guerra è un viaggio pieno di sfide e incertezze. Per gli afghani evacuati dopo la presa di Kabul da parte dei talebani, la realtà americana si è rivelata un labirinto di paure e dubbi. Prendiamo, ad esempio, la storia di Hanifa Girowal, un’ex attivista per i diritti umani.

Come tanti altri, dopo aver lasciato la propria patria, si trova a dover affrontare un futuro nebuloso, mentre cerca di costruire una nuova esistenza negli Stati Uniti. Ma cosa significa davvero ricominciare da zero in un paese estraneo?<\/p>

Un passato che ritorna: la storia di Hanifa

Ogni anno, il mese di agosto riporta Hanifa indietro nel tempo, a quel momento drammatico in cui ha dovuto fuggire dalla sua terra. Le immagini del caos all’aeroporto di Kabul, le urla disperate e la paura di non farcela, continuano a tormentarla. “Mi sento bloccata in un limbo legale”, confessa, mettendo in evidenza una condizione che tanti afghani condividono. Quella che doveva essere un’evacuazione liberatoria si è trasformata in un incubo di burocrazia e angoscia. Non è solo una questione di documenti, ma di vivere quotidianamente con l’ansia del futuro.

La Girowal ha ottenuto un caso di asilo approvato, ma la sua sicurezza è sempre appesa a un filo. Le politiche migratorie dell’amministrazione Trump hanno aggravato questa sensazione di precarietà: “Ogni giorno potrebbe essere l’ultimo”, ammette. Non è l’unica a sentirsi così; circa 180.000 afghani vivono negli Stati Uniti con la stessa angoscia, cercando di capire il loro posto in un sistema che appare instabile e minaccioso. Come possono ricostruire le loro vite quando la terra sotto i loro piedi continua a tremare?<\/p>

Il caos delle politiche migratorie

Le politiche di immigrazione dell’ex presidente Trump hanno creato un clima di paura e incertezza. La cancellazione dello “stato di protezione temporanea” (TPS) per gli afghani è stata percepita come una mossa controproducente, che ignora la grave instabilità in Afghanistan. “La sicurezza in Afghanistan non è migliorata”, affermano numerosi rapporti sui diritti umani; eppure, le decisioni politiche continuano a negare la realtà di chi è rimasto intrappolato in un contesto di conflitto e vulnerabilità.

Molti afghani hanno cercato rifugio attraverso vari programmi, come i Visti per Immigrati Speciali (SIV), ma le lungaggini burocratiche e le restrizioni hanno reso il processo un vero e proprio percorso ad ostacoli. I programmi di reinsediamento, come il Priority 1 e Priority 2, sono stati lanciati per aiutare coloro che hanno collaborato con il governo americano, ma spesso la loro implementazione è stata incerta e discontinua. Ma perché è così difficile trovare una via d’uscita per chi ha solo bisogno di sicurezza e stabilità?

Adam Bates, esperto in politiche migratorie, sottolinea come le misure adottate dall’amministrazione Trump siano state contraddittorie, creando un clima di confusione. “Ci sono molti afghani che si sentono abbandonati dalle politiche attuali”, afferma. Mentre alcuni hanno trovato percorsi chiari verso la residenza, altri si trovano in balia di decisioni arbitrarie e mutevoli. Come possono queste persone pianificare il loro futuro quando il loro presente è così incerto?<\/p>

Un futuro incerto: la battaglia continua

La scadenza del programma di protezione temporanea, concesso a molti afghani evacuati, si avvicina, e con essa la paura di diventare irregolari. Leggi e politiche che dovrebbero garantire sicurezza e stabilità sembrano piuttosto un’illusione lontana. “Dobbiamo fare di più per supportare la nostra comunità”, afferma Susan Antolin, direttrice di un’organizzazione che fornisce supporto agli afghani negli Stati Uniti. “La nostra missione è diventata più difficile, ma non ci fermeremo.”

Il messaggio è chiaro: la lotta per la sicurezza e la stabilità non è solo personale, ma collettiva. Mentre il governo degli Stati Uniti si confronta con le sue politiche, gli afghani continuano a cercare di ricostruire le loro vite in un contesto di instabilità. La speranza, per quanto fragile, rimane viva. “Non dimenticheremo mai chi ci ha aiutato”, dice Girowal con determinazione. “La nostra resilienza è la nostra forza.” Ma ci si può davvero fidare di un futuro migliore?<\/p>